KKTC’de 2 bin izci

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu, Dünya İzci Düşünce Günü vesilesiyle etkinlikler düzenliyor.

Kurul adına yayımlanan bildiride, Kurulun, 6 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediği ifade edildi.

Dünya İzci Düşünce Günü vesilesiyle İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı ile Kurul üyeleri, Atatürk Büstü’ne çelenk bıraktı; KKTC Kız İzci Örgütü Kurucu Başkanı Güner Necat’a ve “eğitimcilerin eğitimcisi 4 tahtalı duayen” İzci Lideri Tuncay Apakgün’ü ziyaret etti.

Bildiride, KKTC’de şu anda toplam 300 izci lideri ve iki bin izcinin görev aldığı, pandemi nedeniyle ara verilen etkinliklere yeniden başlamak ve tüm izcilerin motivasyonunu artırmak için çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

İzcilik Yürütme Kurulu, 24 Şubat Perşembe Güzelyurt İlçesi, 2 Mart Çarşamba Mesarya Bölgesi, 4 Mart Cuma Girne İlçesi ve 9 Mart Çarşamba günü Lefkoşa İlçesindeki bazı okulları ziyaret edecek.

