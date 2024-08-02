Beyarmudu Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Patates Festivali ile 7’ncisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Kültür sanat etkinliğinde önceki akşam en iyi ülke kostümü yarışması gerçekleştirildi.

Festivale katılan tüm ülkeler arasında kadınlar ve erkekler in iyi kostüm yarışması ilgiyle izlendi ve dereceye girenler jüri tarafından belirlendi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek etkinlikte yaptığı konuşmada kültür sanat festivaline katılan tüm ülkelere tam puan verdiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca ülkeler kendi yiyecek ve içeceklerini kurulan stantlarda tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Ayrıca gecede tüm katılımcılara makarna bulli ve köftenin yanı sıra karpuz kavun da ikram edildi. (MHA)