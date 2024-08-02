Limanda tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Gıda Firmasında meydana gelen 12 milyon liralık vurgunla ilgili aranan şahıs olan ve yurt dışına gittiği açıklanan Mustafa Abaza ülkeye geri gelince Girne Limanında tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, P.İ.’nin Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, söz konusu suçları işlerken Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas isimli işletme sahiplerinin de kendisine yardım ettiğini söylediğini anımsattı.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, P.İ.’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, 25 Temmuz’da Arnet yetkililerinden alınan bilgide Gökhan Konuguş ile Mustafa Abaza’nın da mal aldıklarını, kredi karıyla ödeme yaptıktan sonra çekimleri iptal ettiklerinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Konuguş’un aynı gün tutuklanırken, Abaza’nın 19 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan şahıs ilan edilen Abaza’nın 31 Temmuz 2024 tarihinde ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti.

Polis memuru, Murat Abaza’nın bankaya vekaletname vererek, kredi kartının kullanımını Ümit Konuguş'a verdiğini, kartı kendisinin kullanmadığını ve halen Ümit Konuğuş'un tasarrufunda olduğunu söylediğini aktardı. Polis, Abaza’nın mesele kapsamında tutuklanan diğer 6 zanlıyı ise tanımadığını beyan ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

7 zanlı teminatla serbest kaldı

Soruşturma kapsamında tutuklanan 7 zanlı geçtiğimiz hafta 100’er bin TL nakdi teminat yatırılması, KKTC vatandaşı 2 kişinin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

