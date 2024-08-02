İş kazaları önlenebilir

Elektrik Mühendisleri Odası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler üzerine yaptığı açıklamada, İSG uzmanı tarafından belirlenen düzenleyici yönergelere uyumun bu tür kazaları önlemek için çok önemli olduğunu ancak iş yerlerinde kullanılacak elektrik sistemlerinin ve ekipmanların standartlarına uyumunu belirleyecek kişilerin elektrik mühendisleri olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, iş yerlerinin elektrik sistemlerinin kontrol ve denetimi için Çalışma Dairesi tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendislerinin görev alabileceği bir sisteme geçilmesinin elzem olduğuna işaret edildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler nedeniyle konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Yapılan ortak açıklama şöyle;

“Son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler nedeniyle EMO ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

İş yerlerindeki elektrik kazaları, mesleki sağlık ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturur ve ciddi yaralanmalara, ölümlere ve önemli ekonomik kayıplara yol açar. Elektrik çarpması, yanıklar ve ark parlaması gibi bu olaylar genellikle hatalı ekipman, yetersiz bakım, tecrübesiz ve geçici istihdam edilen personel ve yetersiz güvenlik protokollerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrik tesisatlarında veya cihazlarda herhangi bir kırılma, aşırı ısınmadan kaynaklı bozulma veya arıza tespit ettiğinizde, mutlaka yetkili ve sertifikalı elektrik mühendisleri, müteahhitleri veya teknik personelleri tarafından kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bir planlamanın yapılması elzem bir durumdur.”