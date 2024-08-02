Tarih bilinci zayıflıyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs'ın fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 48'inci yıl dönümleri etkinliklerle kutlanırken, kamuda resmi tatil yapıldı.

Üç önemli olayın yıldönümü olmasına rağmen özellikle genç kesim, günün anlamını bilmediğini söyledi. Diyalog’a konuşan genç ve orta yaşlı vatandaşlar, tarihi olaylara yeterince önem verilmediğini, yeni nesillere öğretilmediğini dile getirdi.

Gençler öz eleştiri yaparak, sosyal medya ve internette fazla vakit geçirdiklerini, kitap okumadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Zalihe Suzan Sağsan

“1 Ağustos tarihinin resmi tatil olduğunu biliyorum ancak ne olduğunu hatırlayamadım. Gençler bu tür olaylara pek fazla eğilmiyor. Bizlerde de eğitimde de hata var o nedenle gençler bu tür olayları bilmiyor. Bu gübü önemli tarihlerin bilinmesi adına daha fazla bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılması gerekiyor.”

Huriye Karabalık

“1 Ağustos tarihinin tatil olmasının nedeninin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyorum. Yine 1 Ağustos tarihinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından Kıbrıs’ın ele geçirilmesinin yıl dönümü olduğunu unutmuştum. Özellikle gençler bu tür tarihi olayları bilmiyorlar, çünkü artık önem vermediklerini düşünüyorum. Önem vermedikleri için de Kıbrıs için önemli olan bu tarihleri bilmiyor.”

Aydın Kırklar

“1 Ağustos tarihine TMT’nin kuruluşu olduğunu biliyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından Kıbrıs’ın ele geçirilmesi olayları yaşandığını hatırlayamadım. Özellikle gençler bu tür konularda çok fazla bilgi sahibi değildir ve bence bu noktada daha fazla kitap okunması gerektiğini düşünüyorum. Gençler şimdilerde daha fazla elektronik cihazlara yöneldiği için bu tür toplumsal olayları pek fazla bilmiyor.”

Abdurrahman Kaplan

“1 Ağustos’un Toplumsal direniş bayramı olduğunu ve GKK’nin kuruluş yıl dönümü, TMT’nin kuruluş yıl dönümü ve Osmanlı imparatorluğu tarafından Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğunu biliyorum. Gençlerin çoğu bu gibi önemli olayları pek fazla bilmiyor. Bu gibi konuların gençlere daha iyi bir şekilde anlatması ve bilgilendirmedi gerekiyor. Günümüzdeki teknoloji bu konulara hem yönlendiriyor hem de uzaklaştırıyor ki daha fazla gençleri de uzaklaştırıyor. ”

Semih Aliusta

“1 Ağustos’un neden tatil olduğunu bilmiyorum. 1 Ağustos’un hükümetin kurulduğu gün sanıyordum ve toplumsal direniş bayramı olduğunu siz söyleyince öğrendim. Bu tür eksikliklerimizin olmasının nedeni bence hem ilgisiz hem de okullarda yeteri kadar eğitim verilmemesinden kaynaklıdır. Gençlere tavsiyem bu tarihi olayları okuyup bilmeleridir. Ben okumadığım için bilmiyorum.”

Ersoy Hançerci

“1 Ağustos’un resmi tatil olmasının nedeni TMT’nin kuruluş yıldönümü olduğunu biliyordum ancak GKK’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğunu bir an hatırlayamadım. Özellikle gençler hiçbir zaman atalarımız tarafından bilgilendirilmedi ayrıca umursamaz oldukları için bilmiyorlar. Ben çocuklarıma da torunlarıma da tarihi olayları anlatıyorum ve herkesin çocuklarına bu tür olayları anlatması gelecek için iyi olacaktır.”

Çağıl Etkin

“ 1 Ağustos tarihinin kamu çalışanları için resmi tatil olduğunu biliyorum ancak neden tatil olduğunu bilmiyorum. Siz söylediğiniz zaman TMT’nin GKK’nın kuruluş, Kıbrıs’ın Fethinin yıl dönümleri olduğunu hatırladım. Yeni nesil artık biraz daha küresel bir kültürle aşılı oldukları için Kıbrıs tarihi ile ilgili önemli olaylar daha geri planda kaldığı için bilinmiyor. Bunları gençlere öğretmek veya unutanlara hatırlatmak için bilgilendirici yayınlar yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Dehan Çeliktaş

“1 Ağustos kamu çalışanları için resmi tatil ve bu resmi tatilin TMT’nin kuruluşu ve GKK’nın kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyordum ancak Kıbrıs’ın Fethinin yıl dönümü olduğunu siz söyleyince öğrendim. Biz gençler olarak tarihimize pek ilgili değiliz. Okullarda verilen eğitimlerde de ufak tefek bilgilerle öğrettikleri için teferruatını çok fazla bilmiyoruz. Bu noktada seminerler ve bilgilendirmeler yapılması gerektiği inancındayım.”

Akif Sarıkaya

“1 Ağustos tarihinde TMT’nin kuruluş yıl dönümü olduğu aklımda. GKK’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin yıl dönümü olduğunu zamanında biliyordum ancak okulu bitirdikten sonra tekrar etmediğim ve tarihin üzerine düşmediğim için hatırlamadım. Aileler çocuklarını sadece okula bırakmayıp kendileri de bir şeyler öğretse bence daha çok hatırlanacaktır.”

Hüseyin Seymen

“1 Ağustos’un Kıbrıs’ın Osmanlı imparatorluğu tarafından fethinin yıl dönümü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyordum ancak TMT’nin kuruluşu olduğunu hatırlayamadım. Bu tarihleri gençlerin bilmemesinin tek nedeni eğitimsizlik diye düşünüyorum.”