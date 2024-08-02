Salcano’yu bıraktı New Speed’i aldı

Lefkoşa’da bir mağazanın önünden 4 bin 500 liralık bisikleti çalan Filistinli Malik Yousef, uyanıklık yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Çaldığı Salcano marka bisikleti çalan ve başka bir iş yerinin önünde satışa sunulan 9 bin liralık New Speed marka bisikletle değiştiren zanlı kısa sürede yakalandı.

Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesinde faaliyet gösteren bir ayakkabı mağazası önünde bulunan ve mağaza çalışanı M.U.’ya ait bir adet 4 bin 500 TL değerindeki Salcano marka bisikleti çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 16.30 sıralarında 2.Selim Caddesindeki bir iş yerinin önünde satılık olarak bulunan 9 bin TL değerindeki New Speed marka bisikleti, daha önce çaldığı Salcano marka bisikletle değiştirerek, çaldığını belirtti. Polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden beri 244 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

