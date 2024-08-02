Bölge renklenecek

62. Mehmetçik Üzüm Festivali bugün başlıyor.

Mehmetçik Festival alanında yer alacak etkinliklerde, halk dansları, konserler, Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması, uluslararası güreş müsabakaları, modern fans, jimnastik lazer şov ve ateş şovu ve tavla turnuvası etkinlikleri yer alacak.

Kıbrıs’ın en köklü festivallerinden biri olan Üzüm Festivali’nde, yerel sanatçıların yanı sıra Türkiye’nin ünlü sanatçısı İrem Derici de konser verecek.

Bugün saat 19.30’da başlayacak festival, 11 Ağustos Pazar akşamı tamamlanacak.

MTÇB kahvesinde tavla turnuvası etkinliği yapılacak, ardından saat 21.00’de halk dansları, yerel kostüm tanıtımları ve gösterisi yer alacak.

4 Ağustos Pazar günü Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde saat 15.00’te uluslararası güreş müsabakaları yapılacak; ardından Mehmetçik Festival Alanı'nda Mustafa Eralp Kubittin’in konseri, Bafra Halk Plajı Tesislerinde Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması ve gece saat 21.00’de de Mehmetçik Festival Alanı'nda Kıbrıs Gecesi etkinliği yapılacak.





Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 09:39