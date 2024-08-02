Gelenek bozulmadı

Leymosun Kültür Vakfı’nın Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği geleneksel 9’uncu Leymosunlular Şöleni, önceki gün saat 18.00’de Girne Antik Liman’da hayat buldu.

Her yıl Boğaz Piknik alanında, piknik başlığı altında düzenlenen organizasyon bu yıl ilk kez ‘Leymosunlular Şöleni’ adı altında Girne Antik Liman’da düzenlendi. Şölen’in açılışında Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul birer konuşma yaptı.

Etkinlik boyu Leymosuna özel ürünlerin de bulunduğu yiyecek içecek standları ile el işi stantlarının hizmet verdiği akşamda, Lefkoşa Folklör Derneği halk dansları gösterisi sergilerken, Grup Otantik ise çaldığı Kıbrıs havaları ile ziyaretçilere eğlence dolu bir gece yaşattı. Gecenin sonunda ise Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel piyangosu gerçekleşti.

