Emanetleri yaşatılacak

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa’da ve ilçe merkezlerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, başkent Lefkoşa’da saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından saat 10.00’da Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyeleri yanı sıra diğer bazı derneklerden temsilciler katıldı.

Törenler, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törenlerde, GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç, Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’ndaki Anıt Özel Defterlerini imzaladı.

Atatürk Anıtı’nda yer alan törende, Üsteğmen Ramazan Koçak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda tören yapıldı

Öte yandan Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören yapıldı.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Yusuf Güngör ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi Başkanı Tuncer Karakurt ile bazı dernek üyeleri katıldı.

GKK Komutanlığı adına Piyade Yarbay Güngör ve TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi Başkanı Karakurt’un anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

Mukavemet Yol Koşusu ödülleri verildi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle düzenlenen 16 km’lik "Mukavemet Yol Koşusu"nun ödül töreni Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve davetliler katıldı.

Kimler ödül aldı?

16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu'nda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Eser Kurt, üçüncü Enis Alçıcı; kadınlar genel klasmanda birinci Mine Devrim, ikinci Kadriye Debreli

Erkekler 19-24 yaş kategori dereceleri; birinci Ömer Faruk Kıçım, ikinci Ayer Alçıcı, üçüncü Cengiz Burak Özkul.

Erkekler 25-29 yaş kategori dereceleri; birinci Alpha Oumar Balde.

Erkekler 30-34 yaş kategori dereceleri; birinci Yusuf Gökalp, ikinci Veli Atikoğlu, Kemal Elektrikçi.

Erkekler 35-39 yaş kategori dereceleri; birinci Cihan Menekşeli, ikinci Oleq Li, üçüncü Erim Debreli.

Erkekler 40-44 yaş kategori dereceleri; birinci Necat Çapun, ikinci Özgü Özyiğit, üçüncü Aleksandr Abalakin.

Erkekler 45-49 yaş kategori dereceleri; birinci Murat Sevim, ikinci Ali Korkmaz, üçüncü Adem Erden.

Erkekler 50-54 yaş kategori dereceleri; birinci Hüseyin Temizsoy, ikinci Serkan Özyolaç, üçüncü Osman Atakan.

Erkekler 55-59 yaş kategori dereceleri; Mustafa Bostancı, ikinci Arif Zing, üçüncü Mustafa Tekakpınar.

Erkekler 60 ve üstü yaş kategori dereceleri; birinci Ali Yaman.

Koşuculara ödüllerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı takdim etti.

