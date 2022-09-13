Pahalılık yakıyor

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ülkenin öncelikli sorununun hayat pahalılığı ve ekonomi olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, ülkede yaşanan krizi ortamının hükümet ve muhalefetin el birliği yapması halinde çözebileceğine inanıyor. Vatandaşlar, “derdimiz kurultaylar, seçimler ve atamalar değil, pahalılıktır. Siyasiler bunlarla uğraşmak yerine halkın sorunlarını çözmeli” diyor.

Ne dediler…?

Yusuf Çağanlı

“Ülkenin en önemli sorunlarının başında pahalılık ve dolayısıyla halkın alım gücünün sıfıra düşmesidir. Ülkedeki sorunların siyasilerin birlik ve beraberlik içerisinde el birliği verilerek çözülebileceğine inanıyorum. İktidar ve muhalefet el ele vererek kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir sistem yaratmalıdır. Siyaset çalkalanıyor halk da yıllardır zulüm çekiyor. Mevcut sistemi eğer başarılı bir şekilde uygularlarsa sorunlar çözüme kavuşacaktır.”

Mustafa Bayandursun

“Ülkenin en önemli sorunlarının başında ekonomik kriz geliyor. Mevcut sistemle ülkede yaşanan sorunların çözülebileceğine inancım yoktur. Ülkeyi yönetenler çözüm üretemiyor. Akaryakıt, elektrik ve pahalılık gibi durumlar halkı perişan ediyor. Geçim sıkıntısında olan halk için uğraşacaklarına idareciler atamalar ve görevden almalarla uğraşıyor. Halkın seçtiği isimlerin ülkede yaşanan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Mustafa Beyoğlu

“Ülkenin en önemli sorunlarının başında pahalılık ve adaletli bir gelir dağılımının olmamasıdır. Halk geçim derdinde ve pahalılık her geçen gün daha da artıyor. İnsanlar son zamanlarda ciddi bir sıkıntı içerisindedir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan sistem bizde de hayata geçirilirse sorunların çözülebileceğine inanıyorum”.

Ayhan Dağlarağası

“Ülkenin en büyük sorunu iktidarın yapmaya çalıştıklarına muhalefetin engel olmasıdır. Yaşanan birçok sorun var ancak çözüm üretilmesi ve herkesin çalışması gereken yerde muhalefetin balta vurması doğru değildir. Dünya genelinde büyük bir kriz var ve bu kriz iyi çalışmalarla çözülebilir.”

Mustafa Bayramoğlu

“KKTC’nin en önemli sorunları Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle ülkede yaşanan pahalılıktır. Halkın alım gücü çok düştü ve sıkıntılı günlerden geçiliyor. Mevcut sistemin bu sorunları çözebileceğine inancım yoktur. Daha farklı sistemlerin denenmesi gerekiyor. Bizim gibi bu sorunları daha önce yaşamış ülkelerin neler yaptığını taklit edebilsek yeterli olacaktır diye düşünüyorum.”

Ahmet Çetinkaya

“KKTC’nin en önemli sorunu bence ekonomidir. Her şey ateş pahası ve gelirimiz ihtiyaçlarımızı karşılayamadığı için zor günlerden geçiliyor. Hayat pahalılığı nedeniyle halk geçim derdine düştü. Mevcut sistemle ülke sorunlarının çözülebileceğine inancım yoktur. Bu sorunların çözülebilmesi için erken bir seçim olması ve bu hükümetin giderek yeni bir hükümetin oluşturulması gerekiyor. Mevcut hükümet hem ülkeyi yönetemiyor hem de çözüm üretemiyor.”

Ahmet Çelebioğlu

“KKTC’nin en önemli sorunlarının başında ekonomi geliyor. Üretim yapamayıp tüketen bir toplum olduğumuz için kötü bir ekonomik durum içerisindeyiz. Mevcut sistemle ülkede yaşanan sorunların çözülebileceğine inancım yoktur. Yaşanan sorunların düzelebilmesi için turizmi düzenlememiz, kendimize ait uçaklarımızın olması gerekiyor. Ülkeye gelir getirici çalışmaların yapılması gerekiyor”