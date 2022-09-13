2 ayda yargı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği ‘Tufan’ adı verilen operasyon sonucu yakalanan Nijeryalı Princewill Ogochukwu Ohanusi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa bölgesinde birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde yakalanmadan kısa süre önce 3 paket uyuşturucu madde sattığını, 9 bin lira aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Üsküdar Sokak’ta yürüdüğü esnada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen zanlının üzerinde yapılan kontrolde bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada satışa hazır 11 paket halinde 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu madde bulunduğu belirtti. Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde uyuşturucu maddeyi 26 Ağustos 2022 tarihinde 70 gram olarak satın aldığını ve paketlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının her biri paketi 3 bin liraya sattığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının yakalanmadan kısa süre önce 9 bin liraya 3 paket uyuşturucu sattığını belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının tasarrufunda bulunan miktarın fazla olduğunu ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

