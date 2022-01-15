Önemli bir proje

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi.

Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde turizm tanıtım stratejisi ve turizmde doğru teşviklendirme politikaları belirleyeceklerinin altını çizen Erhürman, turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısının artırılacağını vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret etti. Ziyarette Erhürman, turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğini kaydetti.

Sigortaların nereden nereye geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken Erhürman, rakamların ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, Ocak 2020’den bu yana sistemden çıkan insan sayısının 30 bini bulduğunu vurgulayarak, sosyal sigortaların Ocak ayının sonunda 212 milyon ekstra kaynağa ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu paranın da ortada olmadığının altını çizen Erhürman, sektörleri destekleme adına hiçbir politikanın ortaya koyulmadığını belirtti.

“Bu filmi 3 senedir izliyoruz”

“Bu filmi 3 senedir izliyoruz” diyen Erhürman, memleketin, her taraftan Kıbrıs’ın güneyine bağımlı hale getirildiğini belirtti. Son 3 senede hükümetlerden herhangi bir konuda çözüm üretme çabası göremediklerini kaydeden Erhürman, kriz sürecinin yönetilmediğini ifade etti.

Ekonominin Anayasasını açıkladı

Tufan Erhürman, “Meclis’ten geçirilecekleri uzun vadeli kalkınma planının ekonominin anayasası olacağını” kaydetti.

Erhürman bu açıklamasını, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaretinde yaptı.

Erhürman’a ziyaretinde, milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyarette, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşma yapan Erhürman, ekonomide istikrarı sağlayabilmek adına uzun vadeli kalkınma planını hayata geçireceklerini ve hükümetler değişse bile yeni gelecek hükümetin bu planlar dahilinde adım atacağını vurguladı.

“Vergi tabana yayılacak”

Beraberindeki heyetle birlikte Mağusa Serbest Limanı’nda temaslarda bulunan Erhürman, “vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini, vergilendirilmiş gelirlerde ise vergi oranlarını düşüreceklerini” söyledi.

Erhürman, bu sistemle birlikte vergiyi tabana yayacaklarını ve vergi ödemedeki adaleti sağlayacaklarını belirtti.

İlk olarak GEM-YAT Tersane İşletmelerini ziyaret eden Erhürman, ardından Serbest Liman Müdürlüğü, Mağusa Liman Başkanlığı’nı gezdi. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarıyla da bir araya gelen Erhürman, işçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekili adayları da eşlik etti.

CTP heyetinden LTB’ye ziyaret

Erhürman ve beraberindeki heyet dün Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de (LTB) ziyaret etti.