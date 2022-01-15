Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anan Tatar; “Şu an benim savunduğum iki devletli politikayı Rauf Raif Denktaş, 1983 yılında öngördü. Biz sürdürdüğümüz bu siyasette; ölüm yatağında bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetten bahseden Rauf Raif Denktaş'ın vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının eşitlik temelinde bir antlaşmayı istemediklerini, AB içerisinde Rum-Yunan ikilisinin “dolaylı Enosis’i” gerçekleştirmek için Türkiye’nin adadan çıkmasını isteyen bir zihniyette olduklarını kaydederek; “Biz buna karşı direniyoruz ve şu anda bir bakıma mevcut siyasette Rauf Raif Denktaş’ın vasiyetini yerine getiriyoruz” şeklinde konuştuç.

2004 yılında AB’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere sürecine başlamayacağız” ifadelerini kullandı.

GAÜ’de sempozyuma katıldı

Öte yandan Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” konulu sempozyuma katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda bir de konuşma yapan Tatar, KKTC’deki ombudsmanlık kurumunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi; Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulundu.

Tatar, Lillie’yi kabul etti

Bu arada Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü.

Görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve İngiliz Yüksek Komiserliği Politik Büro Başkanı Sam Morgan hazır bulundu.

19 Mayıs TMK yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, okul aile birliği başkanı Mücessem Öder ve okul aile birliği üyelerini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, okul müdürü ve okul aile birliği başkan ve üyelerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.