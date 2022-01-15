HP hükümette olacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı siyasi parti başkanlarının da katıldığı bir televizyon programında, ileriki dönemlerde de küresel krizlerin devam edeceğine işaret ederek, “Eğer devleti ayakta tutmak istiyorsak, eğer halkı ayakta tutmak istiyorsak, ekonomide, sağlıkta ve eğitimde iyi bir yönetim kurmak zorundayız” dedi.

HP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde, gerek ekonomik gerekse sağlık krizini “iyi yönettiğine” işaret eden Özersay, 23 Ocak seçimlerinden sonra da bunu sürdüreceklerini söyledi.

“Ülkede krizlerin yönetilemediği, ekonominin dibe vurduğu, Meclis’in çalışamaz hale geldiğini” söyleyen Özersay, “Halkın Partisi'ne düne göre bugün çok daha fazla ihtiyaç vardır. Çünkü Halkın Partisi, bu halkın hak ve çıkarlarının sigortasıdır. Bu memlekete sahip çıkan partidir. Halkı yalnız ve yarınsız bırakmayacak partidir” ifadelerinde bulundu.

Sucuoğlu’nun katılmamasını eleştirdi

Özersay, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun programa katılmamasını eleştirirken, partiyi temsilen eleştirilere cevap verme anlamında da partinin genel sekreterinin programa katılabileceğini söyledi.

Özersay, Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin 23 Ocak’ta yapılmasına ilişkin olarak, seçimin geçen yıl ağustos ayında yapılması gerektiğini ve meclise bu konuda önerge verdiklerini hatırlattı. “O dönemde seçim yapmak için koşullar da daha uygundu. Ekonomik yıkım içinde ve pandemi koşullarının daha ağır olduğu bugünlerde seçim yapma durumunda bırakıldık” diyen Özersay, “UBP Kurultayı ve bundan önceki Başbakanın kendi siyasi kariyeri çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmeden dolayı bu noktaya gelindiğini” söyledi.

“Denetimle vatandaşı korumak mümkün”

Piyasadaki fiyatların denetlenmesi gerektiğini ve denetleme ile vatandaşı korumanın mümkün olduğunu söyleyen Özersay, “… Aradan bazı ürünleri seçtiler, temel ihtiyaç ürünü değil, birkaç üründe fonu indireceklerini söylediler, ama denetim sıfır. Fiyatlar uçmaya devam etti. Zamlar yağmaya devam etti. Şu anda hiçbir yol kat edilmedi” şeklinde konuştu.