Kontrol amaçlı test yapılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı. Alınan yeni kararlara göre; pozitif çıkan öğrencilerin ev izolasyonu süresi 10 günden 7 güne indirildi.

Pozitif çıkan öğrenciler evdeki 7’nci gününde kontrol amaçlı PCR yapacak ve test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılacak. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılacak.

Covid-19 Aşı Şemasında yapılan değişiklikle, 5’inci doz Covid-19 aşısı olacak kişiler grubuna, 65 yaş üstündeki kişilere sağlık çalışanları da dahil edildi.

Komite tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni kararlar, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komite tarafından alınan yeni kararlara göre, Covid-19 pozitif kişi ile temas eden eksik aşılı veya aşısız kişiler 7 gün izole olmaya devam edecek. Bu kişiler, 7 günlük izolasyonlarının sonunda artık PCR değil antijen testi yaptıracak ve sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Daha önceki kararlarda eksik aşılı veya aşısız kişilerin PCR testi yapma zorunluluğu bulunuyordu.

Kararlarda, Covid-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişilere ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadı. Covid -19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5’inci gün antijen testlerini yaptırmayı sürdürecek.

Pozitif bir kişi ile temas eden aşılı, eksik aşılı ya da aşısız kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testlerini yaptırma uygulaması da devam edecek. Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacak.

Öğrencilerin izolasyon süresi 7 güne indirildi

Yeni kararlar altında, “Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü” kısmında da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre, pozitif çıkan öğrencilerin; ev izolasyonu süresi de 10 günden 7 güne indirildi.

Pozitif çıkan öğrenciler evdeki 7’nci gününde kontrol amaçlı PCR yapacak ve test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılacak. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılacak.

Sağlık çalışanları 5 doz aşı olabilecek

Komite tarafından “Covid-19 Aşı Şemasında” yapılan değişiklikle, 5’inci doz Covid-19 aşısı olacak kişiler grubuna, 65 yaş üstündeki kişilere sağlık çalışanları da dahil edildi.

Komite ayrıca, “Covid-19 Pozitif Hastaların Evde İzolasyonu” bölümündeki uygulamalarda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, Covid-19 pozitif kişinin, çocuk veya bakıma muhtaç olması nedeniyle, karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmiş olması durumunda, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde aşılı bakıcı kişinin testi negatif ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecek. Aşısız bakıcı kişinin testi negatif olsa dahi 7 gün süre ile izole olacak. Bakıcı kişi aşılı ise 5’inci gün, aşısız ise 7’nci gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testi yaptıracak.

Eski kararlarda, aşısız bakıcı kişi, refakatçilik ettiği kişinin testinin negatife dönmesi halinde, 10 günlük bir izolasyon süresi geçirmesi gerekiyordu.

