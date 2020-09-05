Fota’da hareketli  anlar yaşandı

Girne’ye bağlı Dağyolu’nda (Fota köyü) tadilat aşamasındaki evde dün gece yangın çıktı.

Paniğe neden olan yangın çevre sakinleri tarafından itfaiyeye bildirildi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan ekipler alevleri söndürdü.



Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis soruşturma başlattı.Elde edilen bilgilere göre; Dağyolu’nda Burak Engin isimli şahsa ait Şht. Derviş Necat Sokak’ta bulunan tadilat aşamasındaki tek katlı evde dün saat 23.50 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler alevleri söndürdü. Yangın sonucu, tadilat yapılan ev içerisindeki elektrik hattı, asma tavan, ahşap çatı malzemesi yanarken, bazı eşyalar çıkan dumandan zarar gördü. Gündüz saatlerinde işçilerin evde çalışma yaptığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Polisin yangınla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.



