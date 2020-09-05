Süreç başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayları Serdar Denktaş, Arif Salih Kırdağ, Alpan Uz, Mustafa Ulaş Ahmet Boran ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) adayı Fuat Türköz Çiner dün Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı adayları yaptıkları başvuru sonrası açıklamalarda bulundu. Adaylar görüşlerini ve seçilmeleri halinde yapacakları icraatları anlattı.

Akıncı: Çözüm federasyon

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı YSK’ya eşi Meral Akıncı ile birlikte gitti. Akıncı, başvurusunun ardından Mahkemeler önünde basına açılama yaptı.

Akıncı’yı desteklemeye gelenler arasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bu partilerden temsilciler vardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5 Şubat tarihinde adaylığını duyurduğunu ancak nisan ayında yapılması söz konusu olan seçimlerin salgın nedeniyle ekim ayına ertelendiğini, dolayısıyla başvurusunu ancak bugün gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Akıncı, beş yıllık hizmet dönemini kendi içinde de değerlendirerek, vicdan muhasebesini de yaparak ve halkın çeşitli kesimlerinden gelen mesajları da değerlendikten sonra bu adaylığın gerekli olduğuna inanarak başvurusunu yaptığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin sorunun cevabının yalın ve açık olduğunu dile getiren Akıncı, “Beş yıl boyunca öngördüğüm dört boyutlu siyasette yapmaya çalıştıklarımı daha fazlasıyla yapmaya çalışacağım” dedi.

Çözüm odaklı siyasete devam edeceğim

Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasete devam edeceğini, bunun alternatifinin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Akıncı, “Halkımız da bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiği için çözüm odaklı siyasetten şaşmamak gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çözüm deyince de mümkün olan çözümün ne olduğunun adını açık ve net olarak koymamız lazım. Bu BM parametrelerinde öngörülen iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federatif bir yapılanmadan başka bir şey değildir” dedi.

Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli bir ilişki

Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli bir ilişkinin oluşabilmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Akıncı, böylesi bir ilişkinin her iki tarafın da yararına olacağını dile getirdi.

Toplumsal konulara duyarlılığını sürdüreceğini kaydeden Akıncı, çevreden trafiğe, eğitimden sağlığa kadar rehberlik ve öncülük görevini eksiksiz yerine getirmek için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Bağımsız ve tarafsız kimliğini koruyacağını dile getiren Akıncı, Cumhurbaşkanlığı makamının parti başkanlığı makamı olmadığını belirtti.



Tatar: Bıkmadan çalışacağım

Başbakan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte tamamladığı başvuru işlemlerinin ardından mahkemeler binası önünde basına açıklama yaptı. Tatar, 11 Ekim’in ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı görevini alarak KKTC’nin hem ekonomik kalkınma ve gelişmesini hem de dünyayla bütünleşme ve dünyada hak ettiği yere ulaştırma hedefine taşımak istediğini söyledi. 5 yıl boyunca bıkmadan usanmadan ve yılmadan çalışacağını belirten Tatar, 1960 doğumlu olduğunu, 60 yıldır hayatının her döneminde Kıbrıs meselesiyle iç içe yaşadığını ve Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir görevi alarak halkına hizmet etmek istediğini söyledi.

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının esenliğidir” diyen Tatar, eşi Sibel Tatar’a kendisine verdiği destekten ötürü ve ayrıca tüm UBP sempatizanlarının desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Özersay: Halkımızın kudretine güveniyorum

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay'a başvurusu sırasında eşi Aliye Ummanel eşlik etti.

Başvuru sonrası açıklama yapan Özersay, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü var olma mücadelesini ileriye taşımak, haklarını en iyi şekilde savunmak ve bölgede "biz de varız diyebilmek" için aday olduğunu kaydetti.

"Hep birlikte başaracağız" diyen Özersay, halkın bütün kesimlerinin sesini hem duyacağını, hem de dünyaya duyuracağını, halkı birleştirecek ve halk menfaatini önde tutacak, ayrıca dik duracak bir cumhurbaşkanı sözü verdiğini vurguladı.

"Başarmak için cesaret gerekir, bu seçim partiler üstüdür" diyen Özersay, "Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir" diye konuştu.

Erhürman: Seçim ikinci tura kalacak

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'a başvurusu sırasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti.

Tufan Erhürman, adaylık başvurusunun ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, seçimin kolay bir dönemde yapılmadığını, Coronavirüs tehlikesi altında yapılacağını kaydetti.



Erhürman, "Umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır" görüşünü belirterek, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürüne uygun gerçekleşmesi temennisinde bulundu.Seçim döneminde adayların bir biriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin ve görüşlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni eden Erhürman, asıl olan demokrasi kültürüne zarar vermemek olduğunu kaydetti.Adaylara da bu yönde çağrı yapan Erhürman, bugün başvuruyu genel sekreter ile birlikte yaptığını, eşinin rahatsızlığından dolayı yanında olamadığını, milletvekilleri ve sınırlı sayıda parti yetkilileri ile buraya geldiğini söyledi.Erhürman, seçim sonucuyla ilgili konuşmanın doğru olmadığını ancak seçimin ilk turda bitmeyeceğini, izlenimlerinin ise 2. Tura kalacakları yönünde olduğunu kaydetti.Erhürman, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün kazanmasıdır" dedi.

Arıklı: Olumlu tepkiler aldım

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, adada çözüm uğraşlarında federasyonu savunmadığını anlatan "Az önce federasyon masasının selasını okuduk" ifadelerini kullandı.

YDP olarak diğer partilerden Cumhurbaşkanlığı ile ilgili birçok konuda farklı düşündüklerini belirten Arıklı, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili politikalarını detaylı bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Arıklı, YDP olarak Coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle seçim çalışmalarını bir haftalığına hafifleteceklerini, vaka sayısının asgariye düşmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Demokratik ve temiz, şaibeden uzak, müdahalenin olmadığı bir seçim temennisinde bulunan Arıklı, adaylığı için çok olumlu tepkiler aldığını da ekledi.

Denktaş: Seçmene güveniyorum

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, saat 14.00’te başvurusunu yaptı. Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş’la birlikte geldiği Yüksek Seçim Kurulu’nda adaylık başvurusunda bulunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, bu seçimi Türkiye yandaşlığı veya Türkiye karşıtlığı yarışına çevirmek için uğraşanlar olduğunu savunarak, bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu söyledi. Denktaş, bu sürecin sonucunda bir kişinin Cumhurbaşkanı seçileceğini ancak ne Kıbrıs Türk halkı, ne Türkiye ne de iki halk arasındaki ilişkinin kazanmış olacağını ifade ederek, “Sürecin sonunda kaybeden hepimiz oluruz” dedi. Bu seçimin hainler ve milliyetçiler arasında olmadığını, bu seçimin Kıbrıs Türk halkının tümüyle kucaklaması gereken KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu vurgulayan Denktaş, bu seçimde hiçbir vatan haini veya Rumcu aday olmadığına işaret etti. “Seçimin kendi irademiz ve demokrasimize sahip çıkanlarla, seçilebilmek için her şeyi yapabilecekler arasında olduğunu” ifade eden Denktaş, şöyle devam etti: “Bu seçim göklerden vahiy bekleyerek sonuçlanacak bir seçim değildir. Kıbrıs Türk halkı bu seçimde bir karar vermek durumundadır. İçindeki Türkiye sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen ve eksilmeyecek olan Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer her konuda Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çıkarlarının ortak olduğunu söyleyen ve bütün halkı kucaklayan adaya mı oy verecek, yoksa kendi dışındaki tüm adayları arkasına aldığı derin ilişkilerle kötülemeye çalışan bir adaya mı yönelecek? Bu seçim Kıbrıslı Türk seçmeninin tarihle sınavıdır. KKTC seçmenine güveniyorum.”

Kırdağ: Rahat bir hayat için bana oy verin

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ saat 13.00’te gerçekleştirdiği başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un insanların psikolojik, sosyal ve ekonomik direncini kırdığını kaydetti ve “Kıran ülkeyi yönetenlerdir. Bilinçsizce kuralsızca yapılan çıkışlar, halkımızda huzursuzluğa neden olmuştur” dedi.

Kıbrıs sorununu kendisinden başka birinin çözemeyeceğini savunan Kırdağ, halka çağrıda bulundu ve Kıbrıs sorunun çözümünü ve ceplerinin parayla dolmasını istiyorlarsa, Covid-19’un psikolojik ortamından da kurtulup rahatça yaşamak istiyorlarsa kendisine oy vermelerini istedi.

Uz: Tarihi bir seçim olacak

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime girilmek üzere olduğunu belirterek, halkın federasyon isteyen-istemeyen, Türkiye’yi isteyen-istemeyen diye kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Alpan Uz, KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu ve iç sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini ifade ederek, içteki sorunları çözmeyen siyasilerin "sadece rütbe yükseltmek adına" tekrar tekrar halkın önüne çıkıp, oy istemesinin halka da ülkeye de hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi. Uz, hiçbir siyasi partiye ihtiyaç duymadan hareket edip, bağımsız olup, tüm argümanları federasyona teslim etmeden hareket etmek gerektiğini ifade etti. Tüm halkı kucaklayacak, ezber bozan bir adaylık süreci geçireceğini söyleyen Uz, süreç sonunda bağımsızlığın kazanacağını sözlerine ekledi.

Çiner: Teklif bana uydu

Cumhurbaşkanı adayı Fuat Türköz Çiner, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte adaylık başvurusunu yaptıktan sonra mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulundu. Çiner, kendisine gelen teklifi kendi inancının MDP’nin yol haritası ile örtüşmesi üzerine kabul ettiğini söyledi. Müzakere heyetlerinin yanlı olmasının sonuç getiremeyeceğini belirten Çiner, seçilmesi halinde tüm siyasi partilerin, gerek federal çözümü savunan, gerek KKTC’nin kalmasına inanan tüm kesimlerin yer alacağı müzakere heyeti ile görüşmelere gidileceğini savundu. Seçimlerin KKTC’de ne kadar demokratik ve özgür bir yaşam olduğunu göstermek için fırsat olduğunu ifade eden Çiner, tanıtımlarını mümkün olduğunca sosyal medya üzerinden ve köy gezileriyle yapacaklarını söyledi.

Ulaş: İkinci başvurum

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, saat 13.30’da gerçekleştirdiği başvurusu sonrasında basına yaptığı açıklamada, bunun Cumhurbaşkanlığı için ikinci başvurusu olduğunu söyledi ve seçilecek Cumhurbaşkanının tüm halka hayırlı olmasını diledi. Bütün ülkelerde iyi şeylerin de kötü şeylerin de siyasiler tarafından yapıldığını belirten Ulaş, seçmene büyük iş düştüğünü ifade etti. Ulaş, “Seçmen ortalaması ne ise istisnalar dışında siyasiler de odur, dolayısıyla her siyasetçi ortalama seçmeni yansıtır. Eğer seçmenler siyasetçileri iyi denetlerse her şey düzelir yoksa çok daha kötüye gider, bunun ilk adımı başkanlık sistemi olabilir, kısmen bir ilerleme sağlayabilir” diye konuştu.

Boran da başvuru yaptı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran Yüksek Seçim Kurulu’na başvurusunu yaptı. Boran, adaylık başvurusunu saat 14.40’ta YSK’da gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 10:18