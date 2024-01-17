Köprücük kemiğine sapladı

Suna ERDEN

Girne’de yaşanan olayda arkadaşıyla alkol alan Emre Çelebi, gecenin ilerleyen saatlerinde dehşeti yaşattı.

Zanlı, annesine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı A.K.’ye makasla saldırdı.

Arkadaşını omuzundan ve kürek kemiğinden yaralayan zanlı, 4 santim kesi oluşmasına neden oldu.

Bir fırsatını bulan A.K. evden çıkıp kaçmaya çalıştı ancak onu bahçe kapısında yakalayan zanlı, makasla boyundan başladı, sağ köprücük kemiğine kadar keserek, 17 santim uzunluğunda yara açılmasına neden oldu.

Olayın ardından kaçan zanlının 5 gün sonra yakalandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 12 gündür tutuklu olan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, olayın 30 Aralık 2023 tarihinde Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının evde birlikte alkol aldığı arkadaşı A.K.’yi annesine küfür ettiği gerekçesiyle makasla sol omuzundan yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde makasla arkadaşını sol kürek kemiğinin orta iç tarafından, boynunun arkasından yaraladığını, 4 santim derinliğinde kesiye neden olduğunu açıkladı.

Koştu, yakaladı

Polis, zanlının kaçan arkadaşını bahçe kapısında yakalayıp, makas ile boyundan başlayıp, sağ köprücük kemiğine kadar kestiğini belirtti. Polis, A.K.’nin boynundan köprücük kemiğine kadar 17 santim uzunluğunda kesi oluştuğunu söyledi.

Polis, zanlının olay yerinden kaçtığını, 5 Ocak günü Girne’de yakalandığını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı ile A.K.’den kan örneği alındığını, gerekli yazışmaların yapıldığını, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 6 gün süreyle saklandığı yeri söylemediğini, cep telefonunu polise vermediğini ifade ederek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.