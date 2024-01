İkiye bölündük

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki mülklerin yabancılara satışıyla ilgili tutuklama adımı atması, vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar “Rum tarafının yaptığı doğru değildir” derken, bazıları bu girişime hak verdiğini söyledi.

Ne dediler?..

Aytekin Kont

“Rum yönetimi başlattığı tutuklama olaylarını doğru bulmuyorum. Bu işe karışmayan insan yoktur hepsini mi tutuklayacak? İnsanlar şimdi bir biriyle arkadaş olmuşken insanları bir birlerine düşürmeye çalışıyorlar. Bu noktada KKTC yetkililerinin, Türkiye ile iş birliği yaparak bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bu işi devletlerin çözmesi gerekiyor, devletler çözmezse kimse çözemez.”

Hasan Çimen

“Rum yönetiminin kuzeydeki Rum mülklerinin satışını durdurmak için başlattığı tutuklamalar geç kalınmış bir karardır. Biz kimin malını kime satıyoruz? Koçan yerine geçen bir sahte belge verdiler ancak bu malların koçanları hala Rumların üzerinedir. Türkiye’den gelenlere zamanında 100 -150 dönüm yerler verild,i onlar da taş atıp kolları yorulmadı diye sattılar, gidip memleketlerinde yatırım yaptılar. Bu konuda Türk tarafı önlem almalıdır. Biz mademki onların mallarını satıyoruz, Rumlar da bizim güneyde bıraktıklarımızı satsın.”

Nurettin Yardımcı

“Rum yönetimi kuzeydeki Rum mülklerinin satışını durdurmak için tutuklamalar başlattı ve bu durumu gayet normal karşılıyorum. Rum her zamanki gibi kendini gösteriyor. Bizim de güneyde kalan mallarımız var ve onlar için hiçbir söylemleri yoktur. Türk tarafının bu noktada harekete geçmesi gerekiyor. Neden bizimkiler de onlar gibi insan hakları mahkemesine gitmiyorlar. Her zamanki gibi Rumlar önde, biz hep gerideyiz."

Cemal Güven

“Rum yönetiminin kuzeydeki Rum mülklerinin satışını durdurmak için başlattığı tutuklamaları ben haklı buluyorum. Kimin malını kime satıyorlar? Düğümlenmiş bir durumdayız. Bu ganimeti yediler ama bitiremediler. Bu sorun 1975-1976 yıllarında çözmeleri gerekiyordu. Buradan mal alanlar satıp kendi ülkelerinde yatırım yapıyor. Ülke karanlık bir yere döndü.”

Ömer Gür

“ Bir anlaşma olmazsa 60 sene ,160 sene Türk tarafı anlaşmayı mı bekleyecek. Tutuklamaları doğru bulmuyorum. Bu noktada Türk tarafı mal tazmin komisyonunu aktif etmesi gerekiyor ki uluslararası pozisyonlarda pozitif bir duruma geçelim. Rum mallarının paraları ödenemediği için bazı problemler yaşanıyor. Mal Tazmin Komisyonuyla aldığımız pozitif puanlar hep geri geri gidecek ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çok sorun yaşayacağız. Atalarımız öldü gitti ve güneyde kalan mallarımızın yerini bile bilmiyoruz. Rum mide bulandırmaya çalışıyor.”

Kenan Akın

“Rum yönetiminin kuzeydeki Rum mülklerinin satışını durdurmak için başlattığı tutuklamalar kapalı bir kutudur. Rum her türlü çabayı kendi mülküne sahip çıkabilmek istediği için gösterecektir. Bu noktada uygulanan tutuklamaları doğru bulmuyorum. Bu noktada KKTC bir girişim yaparak Türkiye ile bu soruna çözüm bulmalıdır. Şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında da iyi ilişkiler vardır ve mutlaka uluslararası platformda bu konuya dokunacaklardır.”

Koray Zeytincioğlu

“Rum yönetiminin kuzeydeki Rum mülklerinin satışını durdurmak için başlattığı tutuklamalar haksızlıktır. Bu tutuklamalarla ilgili KKTC yetkililerinin çözüm bulması lazım. Zamanında bu insanlara koçanlar verildi ve ihtiyacı olan da bu malları satıyor. Benim de olsa ben de satardım o nedenle bu tutuklamaları doğru bulmuyor bizim yöneticilerimizden de ciddi bir çalışma bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:53