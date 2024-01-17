Roma’da kalacak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının yasa dışı satışına aracılık ettiği gerekçesiyle yılbaşında gittiği İtalya’da tutuklanan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat dün Roma’da hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kürşat’ın ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmesine yönelik talebini görüştü.

Güneyde yayınlanan Cyprus Mail’de yer alan habere göre; 16 gündür tutuklu bulunan Kürşat geçmişte Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın 27 Ekim 2022 tarihinde Rum Merkezi Cezaevinde dövülerek öldürülmesini gerekçe göstererek, Kıbrıs’a iadesinin kendisi için güvenli olmayacağını belirtti. Kürşat, can güvenliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti ve Güney Kıbrıs'ın iade talebini kabul etmedi.

Mahkeme, Kürşat’ın beyanı ve Güney Kıbrıs’ın talebini değerlendirmek için duruşmayı 6 şubat 2023 tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Akan Kürşat, tatil için gittiği İtalya’nın Roma şehrinde Avrupa Tutuklama Emri uyarında kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Kuzeydeki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat, Roma’da mahkemeye çıkarılmış, hakkında tutuklu kalması yönünde karar verilmişti.

Kürşat hakkında 2007 yılında bir tutuklama emri bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ülkesi olduğunu, söz konusu suçlamanın Kıbrıs’ta gerçekleştiğini öne sürerek, Kürşat’ı yargılamak için iadesini talep etmişti.

Rum cezaevinde öldürülen Kıbrıslı Türk meselesi

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan, 2022 yılı Ekim ayında Rum Merkezî Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu esnada dövülerek öldürülmüştü. Uyuşturucu suçundan güneyde yargılanan ve 8 yıl hapse mahkum edilen Çıdan’ın öldürülmesiyle ilgili 8 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular arasında cezaevinin 3 gardiyanı ve 5 mahkûmun olduğu açıklanmıştı.