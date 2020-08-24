Mehmetçik’te zarlar konuştu

Osman ZORLU

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneğinin Ersoy Evlat anısına düzenlediği tavla turnuvasına yoğun katılım oldu. Dernek lokalinde iki gün kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva, tekli ve çiftli olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Zarların fincanla atıldığı ve çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuvada dereceye girenlere anı takdim edildi.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Aylin Evlât, Buket Evlat ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi tarafından verildi.

İki gün süren turnuva sonunda dereceye giren isimler şu şekilde açıklandı:

Tekli Erkeklerde

1.Serkan Erişen

2.Gürcan Öztürk

3.Hasan Veziroğlu

Çift Erkeklerde

1.Hasan Veziroğlu-Gürcan Öztürk

2.Hüseyin Göymen-Özgür Sunalp

3.Hasan Evlat-Raşit Çakmak

4.Cemil Sarıçizmeli-Ali Çelebi