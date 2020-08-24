ARUCAD’tan burs imkanı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 27 Ağustos Perşembe günü mülakat düzenliyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, bu yıl pandemi nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıracak tüm öğrencilere sınavsız yüzde 75 burs sağlayan üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sunuyor.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu yüzde 100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85/0533 850 96 56 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.



