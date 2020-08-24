‘İç turizm tercih edildi’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, otellerin doluluk oranlarında daralma yaşandığının bir gerçek olduğunu, böyle bir dönemde halkın iç turizmi tercih etmesini çok olumlu bulduklarını belirtti. Yurt dışına tatil maksatlı gidişlerin azalması ile özellikle Karpaz bölgesine talebin arttığına değinen Uluçay, bunun bölge turizmi açısından da sevindirici olduğunu söyledi.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Futbol takımının Mehmetçik Master takımı ile oynayacağı dostluk karşılaşması öncesi beraberinde milletvekilleri ile Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret ederek Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Mehmetçik bölgesi muhtarları ile bir araya geldi.

Uluçay, ziyarette yaptığı konuşmada pandeminin ilk dönemlerinde yerel yönetimlerin ve muhtarların ülke çapında takdire şayan bir çaba gösterdiklerine vurgu yaparak, hükümetin aldığı kararların uygulanmasında denetleyici rolü yerine getirdiklerini söyledi.

Uluçay, “İnanıyorum ki el birliği ile geçtiğimiz süreci de sağlık ve ekonomi yönünden başarıyla tamamlayacağız” diyerek, bu dönemde ekonominin gelişmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yurt dışına tatil maksatlı gidişlerin azalması ile özellikle Karpaz bölgesine talebin arttığına değinen Uluçay, bunun bölge turizmi açısından da sevindirici olduğunu söyledi.

Otellerin doluluk oranlarında daralma yaşandığının bir gerçek olduğunu ifade eden Uluçay, turizmde daralma yaşanan bir dönemde halkın iç turizmi tercih etmesini çok olumlu bulduklarını belirtti.

Toroslu: Süreci atlatacağız

Ziyaret için teşekkür eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da konuşmasında, İlçe Emniyet Kurulu’nun yaptığı çalışmaları anlatarak, mevcut durumda toplumu da demoralize etmeden bazı kararlar alarak toplum sağlığını korumaya çalıştıklarına değindi. Toroslu, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Tabipler Birliği’nin aldığı kararlar ve tavsiyelerle bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancını dile getirdi. Sarıçizmeli: Endişe duyuyoruz

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise ziyaret ve bölgede gerçekleşen dostluk maçı etkinliği için teşekkür etti.

Sarıçizmeli, yaşanan pandemi sürecinin her bölgede olduğu gibi Mehmetçik’te de sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekerek vakaların artış hızından endişe duyduklarını söyledi.



