Taraflar olumlu bakıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alındı.

Toplantıda, Anayasa değişikliğinin halk onayına 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sunulabilmesi için gerekli olan prosedür ve süreç değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Ersin Tatar basına açıklama yaptı.

Uluçay: İstişare amaçlı görüştük

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı ile Anayasa değişikliği konusunda istişare amaçlı görüşme yaptıklarını ifade ederek, Anayasa değişikliği ile ilgili yasa önerisini önümüzdeki hafta Meclis'te siyasi parti başkanlarıyla görüşeceklerini ve süreci tamamlamak için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Tatar: Uzun bir süre lazım

Başbakan Ersin Tatar da, yargıda yaşanan sıkıntılara ve kapsamlı bir Anayasa değişikliği için gereken uzun bir süreye işaret etti.

Tatar, bu çerçevede yargının sıkıntılarının aşılması için Anayasa değişikliğinin yapılmasının gerektiğini belirterek, bu değişikliklerin 26 Nisanda halk onayına sunulabilmesi için gereken prosedürü Cumhurbaşkanı ile değerlendirdikleri söyledi.

Yargıç sayısı ve yaş haddinin artırılmasını içeren Anayasa değişikliği için halka gitmek gerektiğini ifade eden Tatar, bu konuda Meclisten gelecek yasayı Cumhurbaşkanının onaylayacağını söylediğini ve kendilerinin de bu süreci Mecliste işleterek, yargının talebinin yerine getirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar, Yargıç sayılarının artırılması ve yaş sınırının yükseltilmesi ile ilgili adımın atılacağını ve yasa değişikliğinin Meclise götürülerek, süreci 16 Mart'a kadar tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Akıncı: Gönderilirse imzalarım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla Anayasa paketini onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Cumhurbaşkanı olarak bu paketi geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Akıncı, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, yargı ile ilgili olarak bir Anayasa değişikliğinin uzun bir süredir gündemde olduğuna işaret ederek, bu konuda bir takım hazırlıklarla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığına geç intikal ettiğini ancak bu konuyla ilgili gelişmelerden haberleri olduğu andan itibaren gerek baş yargıç, gerek baş savcı, gerekse Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı’nın ziyaretine gelerek bu konuları kendisiyle konuştuğunu anlattı.

Endişeleri de var

Akıncı, “Gerçekten iki tane önemli olayın aynı gün yaşanması sıkıntılı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başlı başına çok önemli bir hadise, Anayasa değişikliği de çok önemli bir olay. O nedenle aynı güne bunların denk gelmesi sıkıntılı oluyor. Geçmişte de bunun örneği var.

Bunun yanında ‘niye sadece bu konu da başka konu değil’ diye tartışmalar tetiklenecek diye kaygılarım var. Niye yaş konusu gündeme getirildi diye kaygılarım var. Bunlar süreç içerisinde yaşanarak görülecek diye düşünüyorum ve örneğin geçici 10. Madde niye gündeme getirilmedi. Niye Başkanlık sistemini tartışmıyoruz. Niye şu konu niye bu konu diye tartışmaların olabileceğini ben öngörüyorum” dedi.