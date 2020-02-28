Duruşmalar sürüyor

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegan isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davaya dün devam edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmanın dünkü oturumunda iddia makamını 3 tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı dünle beraber 14 olurken, duruşma 28 Şubat tarihine ertelendi.

Davanın sanıkları cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İş arkadaşlarının gerçek ismini haberlerden öğrendi

İddia makamının 12’inci tanığı Ş.Ö, Dobrabet’te çalıştığını söyledi. Ş.Ö., işe İrfan Önen aracılığıyla girdiğini belirtti.

FEO Elegance sitesinde bulunan ofiste call-center olarak çalıştığını aktaran Ş.Ö., görevinin bahis sitesine üye olması için müşterileri arayıp davet etmek olduğunu dile getirdi. Ş.Ö., maaşını ise İrfan Önen’den aldığını söyledi.

Gizlilik için Buse takma ismiyle çalıştığını kaydeden Ş.Ö., iş arkadaşlarının gerçek ismini haberlerden öğrendiğini ifade etti.

Sitenin kime ait olduğuna dair bir bilgisi olmadığı dile getiren Ş.Ö., davada bahsi geçen MDA şirketini duyduğunu vurguladı.

Bilgisayarı bozulduğunda İrfan Önen’in telefonda biriyle konuştuğunu ifade eden Ş.Ö., “MDA’dan tamir için bilgisayar gönderilecek diye konuşmuştu” dedi.

Şahsi olarak bahis oynatmadığını söyleyen Ş.Ö., tanıtım, reklam ve siteye üye davet etme görevini yaptığını belirtti.

Avukatlar sorular sordu

İddia makamının 13’üncü tanığı Kalebet eski çalışanı Ü.K. ise 2017 yılında Akacan Holding’de teknik işlerle ilgilendiğini, maddi ihtiyaç nedeniyle Kalebet sitesinde canlı destek olarak 4 bin TL’ye çalıştığını aktardı.

Kalebet’te Ayla Döşemeciler ve Dürem Varoğlu’nun sorumluları olduğunu aktaran Ü.K., maaşını da zarf içinde onlardan aldığını ifade etti.

Çalışanların kendi aralarında Skype üzerinden iletişim kurduğunu anlatan Ü.K., site üyeleriyle ise canlı destek programı üzerinden irtibat kurduklarını dile getirdi.

Ü.K. sitenin lisanslı olmadığını duyduktan sonra işten ayrıldığını söyledi.

Avukatlar tanık Ü.K’ye sorular yöneltti. Avukat Mustafa Şener, “Üyelerin hepsi KKTC sınırları dışında olanlardı değil mi? siye sordu. Tanık “Evet” dedi.

Avukat Serhan Çınar da, “Kalebet yurt dışında lisanlı olan bir siteydi değim mi?” diye sordu, tanık “Evet servisleri ve lisansı yurt dışındaydı” dedi.

Çınar, “Yabancı olan sitenin üyeleri de yabancılardı değil mi?” dedi tanık bu soruya da “Evet” dedi.

Adıma reklam şirketi açtılar

Tanık T.İ ise inşaatta çalışırken yaz ayında polisin kendisini aldığını, yolda giderlerken sanal betle ilgili olduğunu söylediklerini aktardı.

Tanık şunları söyledi: “Bulut Bey seçimleri kazanamadı. Bir gün beni aradı işe çağırdı. Önce Bulut Beyin yanında bahçıvan olarak çalıştım. Sonra bekçilik yapmaya başladım. Bir gün bana “Gel sana bir reklam şirketi açalım” dedi. Bankalarda da hesap açmamı da istedi. Reklam paralarını çekip getirmemi istedi. Şirketin adı Canat Ticaret LTD idi. Eşim sekreter ve hisse ortağı olarak gösterildi. Hesap açtım, açtığım hesaplardan para alınacağı zaman Ayla ve Dürem hanım beni arıyordu. Gidip 10 bin, 15 bin TL gibi meblağlar çekip onlara veriyordum. İş Bankası ve Garanti Bankası’nda hesap açmıştım. Daha bu şirket açılmadan önce Okan Erdoğan bana bir vekâlet verdi. Bankaya gönderdiler. Bankaya gittim, banka müdürü Okan Beyi aradı, onay aldı ve bana 100 bin TL verdi. Okan Bey adına bir kez işlem yaptım. Banka dekontlarını hesaplar adıma olduğu için ben imzalıyordum.

3-4 ay kadar çalıştım. Bir gün Bulut Bey ile kavga edip işten ayrıldım. Bankalardaki hesapların ne olduğunu bilmiyorum. Bir ara sorduğumda kapatıldı dediler. Kapanıp kapanmadığı konusunda bilgim yok.”

Okan Erdoğan’ın avukatı Seyhan Yıldırım tanığa sorular yöneltti. Seyhan Yıldırım, “Polise ne zaman ifade verdiniz. En son ifadeniz size ne zaman hatırlatıldı” diye sordu. Tanık geçen hafta polisin kendisini aradığını, mahkeme olduğunu söylediğini, savcılığa gittiğini, ifadesini göstermek istediklerini ancak gerek görmediğini çünkü yaşadıklarını anlattığını söyledi.

Tanık bir soru üzerine de okuma ve yazmasının çok az olduğunu ifade etti.

Serhan Çınar da “Dürem Hanım mimardır, ne iş yaptığını bilir miydiniz veya Ayla Hanımın” diye sordu. Tanık “Hayır” dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Yargıç Meltem Dündar, duruşmayı bugün saat 13.30’a erteledi.