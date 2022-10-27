Hareketleri şüpheli

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festivalde bulunan üç yaşındaki bir kız

çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Filistin uyruklu üniversite öğrencisi Ahmed Abudagga (E-24) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarılırken, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Polis, Ahmed Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli’de

Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde bulunan E.D.’yi (K-3) krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alarak alan dışarısına çıkardığını söyledi.

Polis, zanlının çocuğu yasal vasisinden kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.