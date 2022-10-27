Kiralık araçtan eldiven çıktı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, Savcı Ali Hidayet, 12 ve 13’üncü tanıkları da dinletti.

PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Emre Taşdan, mahkemeye yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi, olay yerinde çektiği fotoğrafları, topladığı kanıtları emare olarak sundu.

Daştan, sunduğu emareler arasında Falyalı cinayetiyle ilgili Türkiye’de tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez ile ilgili bilgiler dikkat çekti.

Daştan, Söylemez’in Ercan Havaalanı’na gitmek için kullandığı ZSS 211 plakalı kiralık araçtan çıkan eldiven, pet şişleler, araç paspasları, paspaslar üzerinden alınan toprak, peçete, Söylemez adına düzenlenmiş kiralık araç sözleşmesi, araca ait diğer evrakları emare olarak sundu.

Daştan, bazı emarelerin Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Laboratuvarında incelendiğini açıkladı.

Emre Daştan, 29 emareyle ilgili parmak izi incelemesi yaptığını da belirtti.

Yapılan inceleme sonucu Alsancak’ta sanıklar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kaldığı evde bulunan bir adet cep telefonunun üzerinden 2, Falyalı’ya ait SL001 plakalı araçtan 4 parmak izi örneği alındığını belirtti.

Daştan, emareleri incelenmek üzere polis çavuşu Celal Erden’e teslim ettiğini ifade etti.

Şüpheli araçta parmak izi bulunmadı

Daşdan’ın ardından PGM Foto Parmak İzi, Teknik Görüntüleme ve Olay Yeri Uzmanı polis çavuşu Celal Erden tanık kürsüsüne çıktı.

Erden, ele geçirilen cep telefonu üzerinde tespit edilen 2 adet parmak izinin de sanık Musa Çiçek’e ait olduğuna dair tespit yaptığını söyledi.

Erden, SL 001 plakalı aracın üzerinde tespit edilen parmak izlerinin ise Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce’ye ait olduğunu dile getirdi.

Erden, ancak olayla ilgili şubeye teslim edilen ZPH 927 plakalı aracın üzerinde belirlenen parmak izlerinin incelenecek duruma olmadığı için incelenemediğini ifade etti.

Teknik tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 11.30’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.