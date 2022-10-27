İki farklı görüş

Ömer KADİROĞLU

Anayasa Mahkemesi’nin, KKTC genelinde belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesini öngören yasaya onay vermesinden sonra siyasi partilerin seçim hazırlıkları yoğunlaştı.

Kapatılan belediyelerden Alayköy ve Esentepe’nin başkanları Diyalog’a yaptığı açıklamada 25 Aralık seçimleri sonrasında kaos beklentisini dile getirdi.

Vadili ve İnönü’nün başkanları ise, belediye sayısının azaltılmasına destek verdi.

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Gönyeli’ye bağlandıklarını o yüzden yeniden aday olmayacağını söylerken, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bağımsız aday olarak yarışacağını ifade etti.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ile İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ise yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Belediye Başkanları Diyalog’un “18 Belediye ile gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili düşünceniz nedir?, Belediyenin piyasaya ve sosyal fonlara herhangi bir borcu var mı?, Belediyede kaç personel var? Aylık maaş gideri nedir? ve Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorunlarına şu yanıtları verdi:

Manisoy: Halkın görüşü alınmalıydı

Alayköy Belediyesi Başkanı Hulusi Manisoy, yerel seçimlere 18 belediye ile gidilmesini eleştirerek, şunları söyledi:

“Yerel seçimlere giderken belediye sayısının düşürülmesi tam bir fiyaskodur. Kapanan belediyelerin hangi kriterlere göre kapatıldığını merak ediyorum. Borcu harcı olmayan belediyelerden olan Alayköy Belediyesi’nin kapatılması kabul edilemez. Bölgemizde yapılan işler ve hesabımız kitabimiz ortadayken bir referandum yapıp halkın ne düşündüğünü sorgulamadan böyle bir karar alınıp belediye sayısının düşürülmesi doğru değildir.”

Borcumuz yok

Alayköy Belediyesi’nin kendine yeten bir yapısı olduğunu ifade eden Manisoy, şunları dile getirdi:

Ayrıca belediyemizin ne devlete ne de piyasaya herhangi bir borcu yoktur. Pandemi öncesinde 10 milyonun üzerinde bir bütçemiz vardı. Pandemi ile birlikte ve personel giderlerinin artması sonrasında bu rakam 8 milyona düştü. Belediyemizin kasasında şu anda 8 milyon TL paramız vardır. Personel sayımız 40’tır ve aylık maaş giderleri bir milyonun üzerindedir ancak belediyenin tüm giderlerini gelirleri karşılar durumdadır.”

Aday değilim çünkü…

Manisoy, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday olmadığını söyledi. Manisoy gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ben Alayköy’de kalıyorum. Beni buradaki insanlar bilir tanır ancak belediyemizin bağlandığı Gönyeli’de beni kimse tanımaz. Aday olup, Gönyeli’de kalan insanlara kendimi tanıtırken hükümet edenlerin yaptığı gibi iş, arsa, para ve benzeri sahte vaatlerde bulunmak istemediğim için bu seçimlerde aday olmayacağım.”

Kaos olacak

Maniyor, “Seçimlerden sonrası için düşünceniz nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kaos olacak. İki belediye için seçilecek belediye başkanı bütçe hazırlayıp iş yapana kadar 6 ay geçecek ve daha büyük kaosa neden olacaktır. Doğru idareciler demek ki bizi yönetenler tarafından istenmiyor ki doğru düzgün iş yapan belediyeleri kapatma yoluna gitti. Bu seçimler sonrası için endişeliyim çünkü daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız.”

Erdoğan: Yolumuza devam edeceğiz

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan ise yollarına devam edeceklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Esentepe Belediyesinin piyasaya bir borcu yoktur. Sadece 2011-2014 yıllarına ait Sosyal Sigorta İhtiyat Sandığı borçları vardır. Bunun dışında da devletten yaklaşık 600 bin TL alacağımız vardır.”

Esentepe Belediyesi’nde 45 personel vardır ve aylık maaş gideri bir milyon 200 bin civarındadır. Belediyemiz her şeye rağmen ayakta kalmıştır. Esentepe Belediyesi’nin kapatılmasını istemezdim ancak şeriatın kestiği parmak da acımaz diyerek yolumuza devam edeceğiz.

Kaos bekliyorum

Erdoğan, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı. Erdoğan,

“Seçimlerden sonrası için düşünceniz nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu şekilde bir reform ile seçime gidilecek ve seçimler sonrasında ülkede büyük bir kaos olacağını düşünüyorum. Yeni seçilecek olan belediye başkanı görev yapacağı belediyeyi bugünkü haline getirebilmesi için 4 seneye ihtiyaç duyacaktır. Bu sürede de ülkede kaos yaşanacağına inanıyorum.”

Öncü: Başlangıç olacak

İnönü Belediyesi Başkanı Ali Öncü de yerel seçimlere 18 belediye ile gidilmesini olumlu karşıladığını ifade etti. Öncü şunları söyledi:

“Yerel seçimlere 18 belediye ile gidilecek oluşu durumunu olumlu buluyorum. Bu durumu bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Başlangıçta ufak tefek aksilikler olacak ancak seçilen arkadaşların sorunları kısa sürede gidererek daha iyiye doğru hareket edeceklerine inanıyorum. 18 belediyenin ülke için daha iyi olacağına inanıyorum.”

Borcumuz çok az

İnönü Belediyesinin bir miktar banka borcu olduğunu dile getiren Öncü,” Bunun dışında İhtiyat Sandığı borçlarımız vardı ve bu borçları bitirdik. Bir miktar vergi borçlarımız var ve bunlar da kısa bir süre sonra bitiyor” dedi.

İnönü Belediyesi’nde toplam 29 personel olduğunu belirten Öncü, aylık maaş giderinin 775 bin Türk Lirası civarında olduğunu açıkladı.

Görevi gençlere bırakıyorum

Öncü, “Yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olmayı düşünmüyorum” derken, gerekçesini şöyle açıkladı:

“Ben üç dönem belediye başkanlığı yaptım ve bu sürenin belediye başkanlığı için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle genç arkadaşlara bu görevlerin devredilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Sıkıntılar aşılır

Öncü seçimden sonra ilk başlarda sıkıntılar yaşanacağını ifade eden Öncü, “Yeni denenen sistemlerde ilk başta sıkıntılar yaşanır. Bu uygulamada da sıkıntılar yaşanacağını ancak kısa sürede aşılacağını düşünüyorum. Önemli olan yapısal Platformların düzgün yapılması, mali konular ve personel sıkıntılarının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunların çözülmesi ile sistemin rayına oturacağına inancım vardır ”şeklinde konuştu.



Vadili Belediyesi Başkanı Mehmet Adahan da Öncü gibi yerel seçimlere 18 belediye ile gidilmesini olumlu karşıladığını ifade etti. Adahan şöyle devam etti:

“18 Belediye ile yerel seçimlere gidilmesi hakkında düşüncem olumlu ve çok doğru bir karar olduğu yönündedir.

Şimdiye kadar bu ülkede alınan en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bu karar ile büyük düşünülüp büyük işler hedeflendiğini söylemek mümkündür.”

Bir kuruş borcumuz yok

Vadili Belediyesi’nin piyasaya veya sosyal sigortalara herhangi bir borcu olmadığını söyleyen Adahan,

“Bir kuruş borcumuz yoktur. Vadili Belediyesi’nde ben de dahil 20 personel vardır ve personelin aylık maaş gideri yaklaşık olarak 500 bin TL civarındadır. Personel maaşlarını rahatça ödüyoruz” dedi.

Aday olmayacağım

Adahan,” Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

B”en yapılacak olan yerel seçimlerinde yeniden aday olmayı düşünmüyorum. Bizler artık başkanlık bayrağını gençlere bırakacağız. Vizyon sahibi olan ve en az bir üniversite bitiren kişilerin belediye başkanı olması gerektiğini düşünüyorum.”

Adahan, seçim sonrası için düşüncesini ise şu sözlerle paylaştı:

“Bu seçimlerden sonra ben büyük bir sivil toplum örgütü ve kooperatif üzerine çalışmalar yapacağım. Seçimler sonrasında bahsedildiği gibi bir kaos olacağını düşünmüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 09:58