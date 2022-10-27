‘Fırat istedi getirdim’

Gaziantep’ten aldığı methamfetamin türü uyuşturucu maddeyi iç çamaşırında ülkeye sokmaya çalışan Zeynep Altıntaş, Ercan Havalimanı’nda yakalandı.

Gözaltına alınan Zeynep Altıntaş, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Fırat Deniz için getirdiğini itiraf etti. Deniz de tutuklanırken, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Polis, iki zanlıyı dün mahkemeye çıkararak, tutukluluk talep etti.

Geçtiğimiz hafta zanlı Ömür Emirsoylu isimli şahıs da Gaziantep’ten methamfetamin almış, makatında ülkeye sokmaya çalışmıştı.

İthal ettiğini itiraf etti

Soruşturmayı yapan polis,25 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan Zeynep Altıntaş’ın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın gönüllü ifade verip, maddeyi Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Uyuşturucu maddeler Gaziantep’ten

Bu arada geçtiğimiz hafta zanlı Ömür Emirsoylu isimli şahıs da Gaziantep’ten methamfetamin almış, makatında ülkeye sokmaya çalışmıştı.

Zanlı soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.