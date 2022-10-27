Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak ülkede kangrenleşmiş sorunların üzerine giderek, çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Reformların devam edeceğini ifade eden Üstel, yerinden yönetimi önemsediklerini belirtti.

Kendileri için esas olanın halkın yaşam kalitesini daha da yukarıya çekmek olduğunun altını çizen Üstel, “Belediyeler reformu belediyelerin daha etkin ve daha çağdaş hizmet verebilmesi için atılan bir ilk adımdı. Bunun arkası gelecek” dedi.

“Bazıları reformu engellemeye çalıştı ama başaramadı” diyen Başbakan Üstel, “Halkımıza daha iyi hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile yeni adımlar atacak, daha iyi yarınlara ulaşılması için yeni reformlarla yola devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

Reformun sekteye uğramaması önemli

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açılamaya göre, Anayasa Mahkemesi’nin, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile ilgili kararını değerlendiren UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, Anayasa Mahkemesi’nin yapılan müracaatı oy çokluğu ile iptal etmesiyle birlikte reformun önünün açıldığını vurguladı.

Hükümet olarak başlattıkları belediyeler reformunun sekteye uğramadan 18 belediye ile seçime gidileceğini belirten ve bundan büyük bir memnunluk duyduklarını ifade eden Ünal Üstel, Meclis iradesinin, Anayasa Mahkemesi’nin de kararıyla hayat bulacak olmasının önemine işaret etti.

Üstel, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası, Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yapmasının ardından iptal edilmedi. Yapılan başvuru oy çokluğu ile reddedildi. Böylece 25 Aralık’taki yol haritası belirlenmiş oldu. 18 belediye olarak seçime gidiliyor” ifadelerini kullandı.

Hukuki olduğu tespit edildi

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında söz konusu yasanın, Anayasa’nın özellikle 1, 119 ve 113’üncü maddelerine aykırı olmadığının tespit edildiğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkemesi hukuki belirliliğin olduğunun tespitini yaparak, yasadan dolayı öngörülemez bir durumun olmadığını, yeni oluşacak olan belediyelerin seçimle birlikte tüzel kişilik kazanacağını ve bu düzenlemenin de doğru ve yasal olduğunu ortaya koydu.”

Kendisinin İçişleri Bakanı olduğu dönemde ve sonrasında, muhalefete uzlaşı ile bu yasaları geçirmek için her türlü teklifi yaptığını anlatan Üstel, hedefin daha etkin hizmet verecek bir düzenlemenin yapılarak, halkın daha iyi hizmet alacağı bir yapının oluşturulması olduğunu vurguladı.

Keşke bizimle hareket etselerdi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Keşke yargıya gidilmeseydi ama gitmeyi tercih ettiler. Mahkeme kararı sonrası belediyeler ile ilgili yasaların ve reformun sekteye uğramadan devam etmesinden dolayı memnunum” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nden de uygunluk alan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın önemli bir reform olduğuna vurgu yapan Üstel, bu yeni yasa ile birlikte belediyelerin etkinliğinin artacağını, hizmet kalitesinin iyileşeceğini, kısacası belediyelerin çok daha etkin ve verimli çalışacağını belirtti.