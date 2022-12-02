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Minikler doktoru ilgiyle dinlendi

Uçan Balon Eğitim Merkezi’nde çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi

Minikler doktoru ilgiyle dinlendi

Ömer KADİROĞLU
Uçan Balon Eğitim Merkezi’de çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi. Diş Hekimi Kemal Taşçı, miniklerin anlayabileceği dille ağız ve diş sağlığını anlattı. Keyifli bir ortamda, sohbet ve soru- cevap şeklinde yapılan bilgilendirmede öğrenciler ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler öğrendi. Diş Hekimi Kemal Taşçı Keyifli, miniklerin sorularını cevapladı, merak ettiklerini anlattı. Çocuklar da hem eğlendi hem öğrendi.

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Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022, 10:28
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