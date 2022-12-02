Dayaklı soygun

Lefkoşa’da meydana gelen olayda dedikodu yaptığı gerekçesiyle Ahmed Nader’i evinden alıp ağaçlık Alana kaçıran 4 kişi, 20 yaşındaki öğrenciyi önce darp etti, ardından telefunoyla parasını çaldı. Olayın ardından yapılan şikayet üzerine Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy İsmail Mohamed, Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy İsmail Mohamed, Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali’nin arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan Ahmed Nader’in Küçük Kaymaklı'daki evini gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ahmed Nader’i okula götüreceklerini söyleyip, plakası tespit edilemeyen bir araca bindirdiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların Nader’i Hamitköy'de ağaçlık bir bölgeye götürüp yüzüne ve başına yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra iPhone 6 marka telefonunu ve 100 dolarını almak suretiyle soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 1 Aralık 2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed’in ikametgahında yapılan aramada Ahmed Nader’e ait iPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranmakta olan ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğunu belirterek, bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep petti.

Mahkeme talebi kabul etti.