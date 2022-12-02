Umut verdi

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC’deki temasları sürüyor. Temasları çerçevesinde önceki gün Cumhurbaşkanını ziyaret eden Badara Alieu Joof dün de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü. Joof ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9’u test etti.

Joof’un Kuzey Kıbrıs’a gelişi Türkiye basınında, “Gambiya KKTC’yi tanımaya hazırlanıyor” şeklinde yorumladı. Tatar’ın önceki günkü kabulünde KKTC ve Gambiya bayrakları da yer alırken, görüşmede eğitimle ilgili konular ele alındı.

Joof ile Çavuşoğlu’nun görüşmesinde ise KKTC üniversitelerinde okuyan Gambiyalı öğrencilerin durumu, yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ve eğitimde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’yi ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve eğitim alanında yürütülecek çalışmaların önemini vurguladı.

KKTC’de bulunan Gambiyalı öğrencilerin durumu hakkında Joof’a bilgi veren Çavuşoğlu, Gambiyalı öğrencilerin KKTC’deki ortama gösterdikleri uyumdan dolayı memnuniyetini de belirtti.

Joof: KKTC bizim için önemli

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ise, Bakan Çavuşoğlu’na kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, KKTC’nin, Gambiyalı öğrencilerin eğitimine önemli katkılarının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliğinin yanı sıra diğer alanlarda da iş birliği yapılabileceğine inandığını ifade eden Joof, KKTC’de öğrenimlerine devam eden Gambiyalı öğrencilere gösterdikleri hassasiyetten dolayı Bakan Çavuşoğlu’na özel olarak teşekkürlerini iletti.

Joof konuşmasının sonunda, KKTC’nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilerek, ilerletilmesi temennisinde bulundu.

Gambiya nerededir, nüfusu ne kadardır?

Gambiya Cumhuriyeti, Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Resmi dili İngilizce olan Gambiya’nın nüfusu 2.5 milyondur.

Afrika kıtasının anakara kısmında yer alan en küçük devleti konumunda olan Gambiya’da kişi başına düşen gelir sadece 712 ABD doları olduğu belirtiliyor.

Gambiya genç bir nüfusa sahip. 2021 tahmini verilerine göre yüzde 55,27’si 0-24 yaş aralığında. Ülkenin sadece yüzde 3,81’i 65 yaş ve üzerinde.