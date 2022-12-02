Bir can kaybı oldu

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 241 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında toplam 3 bin 538 test yapıldığı, 241 pozitif vakaya rastlandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı grip aşısı duyurusu yaptı.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların, pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler, 5 Aralık pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilecek.

