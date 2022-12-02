7 ay tutuklu kaldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından geçtiğimiz haziran ayında Lefkoşa’da gerçekleştirilen Gömü Operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 parça eski eseri satmaya çalışırken yakalanan Nuri Tekin, Türkiye’ye iade edilecek.

Zanlı hakkındaki karar dün Resmi Gazete’de açıklandı.

Kararda “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Nuri Tekin'in, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı” denildi.

Ne olmuştu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen Gömü Operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 parça eski eseri satmaya çalışan Nuri Tekin yakalanmıştı. Zanlı soruşturma kapsamında tutuklu kalması talebiyle iki kez mahkemeye çıkarılmış ve hakkındaki iddialar aktarılmıştı. Narkotik ekiplerinin 6 Haziran 2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete ait park yeri içerisinde operasyon düzenlediği belirtilmişti.Polis, ZNF 160 plakalı araçta yapılan aramada şoför koltuğunun arka kısmında poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, bir adet buğurdanlık, bir adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan eşyalar bulunarak emare olarak alındığını açıklamıştı. Araç sürücüsü Nuri Tekin'in gözaltına alındığını ifade eden polis, zanlının tarihi eserleri 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Türkiye'nin Yozgat ilinde kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtmişti. Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tarihi eserleri müşteri bulup satmak için 4 Haziran 2022 tarihinde KKTC'ye getirdiğinin öğrenildiğini açıklamıştı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini ifade eden polis, teminat talep etmiş, mahkeme, Tekin’i 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine göndermişti.