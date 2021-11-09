Minikler hayranlıkla seyretti

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu dün bir birinden değerli iki sanatçıyı ağırladı. İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve tiyatro eğitmeni Çetin Pehlivan ile televizyon ve tiyatro oyuncusu İsmail Onat Ateş’i ağırlayan Arık Kovanı, miniklere güzel bir sürpriz yaptı.

Sanatçılar palyaço drama gösterileri gerçekleştirirken, minikler hayranlıkla izledi. Gösterilere eşlik eden minikler eğlenceli bir gün yaşarken, eğitmenler de çocukların sevincinden dolayı mutlu oldu. Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu Direktörü Esra Tülek, çocukların eğlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Sadece okul çocukların kapanıp kalacağı bir yer değildir, olamaz” ifadesini kullandı.

Tülek, çocukların denge hareketlerini, ayrıca duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade etmeyi öğrendiklerini belirtti.

Tülek şunları ifade etti:



“Sadece okul çocukların kapanıp kalacağı bir yer değildir olamaz.Günün sonucunda kazancımız; bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme,sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapma, sözel yönergelere uygun olarak yürüme,denge gerektiren hareketleri yapabilme oldu.”



