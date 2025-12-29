Şarkılarıyla coşturdu

Korhan Saygıner, yılbaşı özel sahnesiyle Merit Park Hotel’in gözde mekânı Letafet’te adeta müzik rüzgârı estirdi. Yılbaşı eğlencesine güçlü bir başlangıç yapan Merit Park Hotel, 27 Aralık akşamı konuklarını Korhan Saygıner’in sahnesiyle unutulmaz bir geceye taşıdı.

Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle salonu etkisi altına alan Saygıner, kendine has tarzı ve güçlü yorumu ile izleyenlerden tam not aldı. Yılbaşı öncesinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan sanatçı, Letafet’i dolduran müzikseverlere hem coşku hem de duygu dolu anlar yaşattı. Sahnedeki özgüveni, dinleyiciyle kurduğu sıcak iletişim ve repertuar seçimiyle gecenin temposunu bir an bile düşürmedi.

Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin efsane isimlerine de yer veren Korhan Saygıner, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’in hafızalara kazınan eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi. “Nilüfer”, “Kum Gibi” ve “Bana Sor” gibi şarkılar salonu adeta sessizliğe bürürken, duygusal anlar alkışlarla taçlandı.

Letafet’in alışılmış şık ve eğlenceli atmosferini yılbaşı öncesinde bir kez daha yaşatan Saygıner, performansının sonunda 2026 yılı için sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

