Yılbaşı yemeğinde bir araya gelen Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi personeli doyasıya eğlendi

Keyifli anlar yaşandı

 Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi personeli yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek 2026’yı birlik ve daya-nışma ruhu içinde karşıladı. Renkli geçen yemekte şarkılar dinlendi, dans gösterileri sunuldu ve perso-nel piste çıkarak karşılıklı oyun oynadı. 

Yemekte belediyede uzun yıllar görev yaptıktan sonra bu yıl emekliye ayrılacak personele bugüne ka-dar verdikleri emek ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Belediyeye uzun süre hizmet eden çalışanlar, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla onurlandırıldı.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, etkinlikte yaptığı konuşmada belediye perso-nelinin özverili çalışmalarına vurgu yaparak tüm çalışanlara teşekkür etti. Karavezirler, belediyenin bugünlere gelmesinde her bir personelin emeğinin büyük payı olduğunu belirterek, yürütülen çalış-maların Değirmenlik-Akıncılar bölgesinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Karavezirler, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlara hep birlikte yüründüğünü dile getirdi. 

