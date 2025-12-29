Keyifli anlar yaşandı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi personeli yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek 2026’yı birlik ve daya-nışma ruhu içinde karşıladı. Renkli geçen yemekte şarkılar dinlendi, dans gösterileri sunuldu ve perso-nel piste çıkarak karşılıklı oyun oynadı.

Yemekte belediyede uzun yıllar görev yaptıktan sonra bu yıl emekliye ayrılacak personele bugüne ka-dar verdikleri emek ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Belediyeye uzun süre hizmet eden çalışanlar, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla onurlandırıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, etkinlikte yaptığı konuşmada belediye perso-nelinin özverili çalışmalarına vurgu yaparak tüm çalışanlara teşekkür etti. Karavezirler, belediyenin bugünlere gelmesinde her bir personelin emeğinin büyük payı olduğunu belirterek, yürütülen çalış-maların Değirmenlik-Akıncılar bölgesinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Karavezirler, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlara hep birlikte yüründüğünü dile getirdi.