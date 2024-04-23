100 bin TL ödedi

Hamit ER

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü tutuklanan Cahit Saldam Ltd.’in sahibi Hüseyin Saldam dün teminat talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Hüseyin Saldam’ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait arazinin temizlemesi, mazot alımı ve deprem paketleriyle ilgili mal ve hizmet vermemesine rağmen sahibi olduğu Cahit Saldam Ltd. adına düzenlenen 8 adet sahte faturayla üniversiteden toplam 207 bin 500 TL’nin temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde ve iş yerinde arama yapıldığını ancak faturaların bloklarına ulaşılamadığını belirtti.

Mahkeme, 100 bin TL nakit yatırması, 2 kefilin 500’er bin TL senet imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.