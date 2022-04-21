Jebena suçsuz çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 ayrı mağazadan çanta, elbise, erkek cüzdanı, dövme, anahtarlık ve tespih çalmakla suçlanan Nanah Conteh ile Isha Kamara dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, ilk etapta tutuklanan

Jebena Zamab Kuyateh’in suçsuz olduğu anlaşıldı.

Jebena mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Gökhan Yıldırım, Nanah Conteh ile Isha Kamara’nın 11 Nisan 2022 tarihinde, bir işyerine müşteri olarak girdiklerini ve kadın giyim malzemesi çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün başka bir işletmeye giderek, 2 kadın çantası, bir adet yapışkan dövme, 8 erkek cüzdanı, 2 anahtarlık ve 2 adet tespih çaldıklarını da açıkladı.

İşyeri işletmecilerinden birinin durumu fark etmesi üzerine zanlıların tutuklandığını aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, Nanah Conteh’in 7 bin, Isha Kamara’nın ise 8 bin TL nakit teminat ödemesi şartıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.