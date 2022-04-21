Benzeri yok: Hükümetin ömrü sadece 59 gün sürdü

Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan Kuzey Kıbrıs’ın 38’inci hükümeti sadece 59 günlük görev sonrasında istifa etti. Maliye Bakanı Sunat Atun’la görüş ayrılığına düşen ve görevden alınmasını isteyen Sucuoğlu, bunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmaması nedeniyle çareyi istifada buldu. Cumhurbaşkanı Tatar da, iki seçenekten biri olan ‘istifa’ mektubuna onay verdi.

Tatar, yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili temasların bugün başlayacağını belirtirken; Sucuoğlu görevin yine kendilerine verileceğini söyledi. Hükümet ortaklarıyla uyumlu çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, yeni kabinede bazı değişikliklerin olacağını kaydetti. Maliye Bakanı Sunat Atun ise “Neyi, niçin yaptığımı halkımız ve partililerimiz çok yakında daha iyi anlayacak” dedi.

Ömrü 59 gün sürdü

21 Şubat 2022 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP),Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti krize yenik düştü. Hükümetin büyük ortağı UBP’nin genel başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile UBP’li Maliye Bakanı Sunat Atun arasında yaşanan kriz koalisyonun sonu oldu.

3 günde 3 kriz

El-Sen ile Kıb-Tek arasında imzalanan mutabakat metniyle başlayan, geçtiğimiz pazartesi günü mecliste Atun ile Sucuoğlu arasında yaşanan söz düellosuyla devam eden ve önceki gün başbakanının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘istifa ve görevden alma’ seçenekleri sunmasıyla geri dönülemez yola giren hükümetin ömrü dün bitti.

Tatar: Hükümetin istifasını kabul ettim

Yaşanan krizi ve istifa seçeneğini istişare etmek için dün saat 15.30’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamada hükümetin istifasını kabul ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan’ın önceki gün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ederek Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alma talebini ilettiğini belirtti.

Başbakan Sucuoğlu’ndan akşam saatlerine kadar değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için zaman istediğini, Başbakan’ın da bunu kabul ederek ayrıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu’nun öğleden sonra yeniden kendisini ziyaret ederek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu belirtti.

“Bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesi temenni ediyoruz” diyen Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini bugün başlatacağını da belirtti.

Sucuoğlu: Görev bize verilecek

Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’ne girişinde basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uzun bir toplantı yaptıklarını belirten Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasına onay verdiğini belirtti ve “Ben o sorumluluğu alıyorum diyerek bu şekilde karar vermiştir” dedi. Başbakan Sucuoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Hükümet kurma görevi size mi verilecek” sorusunu Sucuoğlu, “O şekilde konuştuk. Bizlere verilecek” şeklinde yanıtladı. Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir. Zaman kaybettirmeme anlamında” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın da bu çerçevede hareket edeceğini kaydetti.

Bazı isimler muhakkak değişir

Yeni hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi durumunda bazı şeylerin değişeceğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Bazı isimler muhakkak değişir” dedi. Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı’na bir kırgınlığı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz. Ama fikir ayrılığı olur” diyerek, Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine saygı duymak gerektiğini söyledi.

Ankara’yı karıştırmayın

Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu, Tatar’la görüşmeye gitmek üzere ayrıldığı UBP Genel Merkezi’nden çıkarken basına yaptığı kısa açıklamada, “Kimse Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasın, ayıp yazık olamaz böyle bir şey” dedi.

Sucuoğlu, bu konuların KKTC’nin iç işleri olduğunu ve zaten Türkiye’nin hiçbir zaman karışmadığını ifade etti, ancak bazı kesimlerin zorla Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmaya çalıştığını söyledi.