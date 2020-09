Öncelik ‘çocuklu’ ve ‘eşli’ pozlarda

Çiğdem AYDIN

Kıbrıslı Türk siyasiler özellikle Fecebook paylaşımlarına büyük önem veriyor. Bazı bakanlar ve milletvekillerinin bu yıl içinde paylaştığı fotoğraflarda en fazla ‘like’ alanlar da belli oldu.

Diyalog muhabirinin yaptığı araştırma sonucunda en fazla ‘beğeniyi’ CTP lideri Tufan Erhürman’ın eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf aldı. Erhürman çifti 3 bin 200 beğeni alırken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın oğlu ile paylaştığı sosyal medya fotoğrafı 2 bin 900 like aldı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşiyle birlikte çektiği “Yolumuz uzun, devam” sloganıyla paylaştığı fotoğraf 2 bin 100 like aldı, CTP Milletvekili Sıla Usar’ın, oğlu Naci ile paylaştığı fotoğrafa bin 700 like; Başbakan Ersin Tatar’ın “Lefke Karadağ’da” ifadesiyle paylaştığı fotoğrafı Bin 400 like aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un aile fotoğrafı sosyal medyada bin 800 beğeni aldı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in “O artık 10 yaşında... Shirom aşkım, doğum günün kutlu olsun... Nice yıllara” diyerek köpeğiyle birlikte paylaştığı fotoğrafı bin 600 kişi tarafından beğenildi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Cumhurbaşkanlığı parti başkanlığı makamı değildir. Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak ve toplumsal sorumlulukla yürütülebilecek bir görevdir.” Yazıyla paylaştığı fotoğraf bin 500 beğeni aldı.

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun aile fotoğrafını bin 300 kişi beğendi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın torunu ile çektiği fotoğraf bin 100 beğeni aldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in aile fotoğrafı bin beğeni aldı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın “İnançla ve meşakkatle çıkılan yolun mucize ödülleri. İlk yaş gününüz kutlu olsun, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle nenemmm” yazıyla paylaştığı torunları ile fotoğrafı bin like aldı.

DP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın sosyal medyada paylaştığı yeni imajı 957 like aldı.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers eşi ile birlikte paylaştığı fotoğraf 941 beğeni aldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli profil fotoğrafı ile 965 beğeni aldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan’nın profil fotoğrafı 943 beğeni aldı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu torunu ile çektiği fotoğrafa 930 like aldı.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları’nın doğum günü fotoğrafı 802 like aldı.