Tüm ekipler seferber

Ziyamet Polis Karakolu ve Yenierenköy Belediyesi kolluk görevlileri, Covid-19 mücadelesi kapsamında belediyeye bağlı köylerdeki işyeri, market, restoran ve kahvelerde hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetimlerde iş yeri sahiplerinin ve esnafın hijyen kuralları kapsamında salgına karşı tedbirli olunması ve bu yönde hareket edilmesi istendi.



Polisin açıklamasına göre, Dün 09.30- 11.30 saatleri arasında Yenierenköy Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren devlet daireleri, marketler, kasaplar, kahvehaneler vb. iş yerleri denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.