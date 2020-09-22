Tüm ekipler seferber

Ziyamet Polis Karakolu ve Yenierenköy Belediyesi kolluk görevlileri, Covid-19 mücadelesi kapsamında belediyeye bağlı köylerdeki işyeri, market, restoran ve kahvelerde hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetimlerde iş yeri sahiplerinin ve esnafın hijyen kuralları kapsamında salgına karşı tedbirli olunması ve bu yönde hareket edilmesi istendi.
Ziyamet Polis Karakolu ve Yenierenköy Belediyesi kolluk görevlileri, Covid-19 mücadelesi kapsamında belediyeye bağlı köylerdeki işyeri, market, restoran ve kahvelerde hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetimlerde iş yeri sahiplerinin ve esnafın hijyen kuralları kapsamında salgına karşı tedbirli olunması ve bu yönde hareket edilmesi istendi.
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