EL-SEN, İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti

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EL-SEN, İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti

EL-SEN, İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma yaklaşık 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyerek, bakanlığın enerjisini kestiklerini açıkladı.
EL-SEN ve Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Akademisyen Hasan Ulaş Altıok ve EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç basına konuştu.
Konuşmalarda, kuruma borcu olan herkesin borcunu ödemesi gerektiği, kuruma yüksek miktarlarda borcu bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin elektriğinin kesileceği söylenerek, amacın KIB-TEK’e sahip çıkmak olduğu belirtildi.
Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma 2 milyon TL borcu olduğunu, bakanlığın elektriğini kestiklerini açıkladı.

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Özkıraç, amaçlarının toplumun öz değeri olan KIB-TEK’i korumak olduğunu söyleyerek, sermayenin ödemediği elektrik borçlarını tahsil edebilmek adına kesintilerin yapıldığını belirtti.
Güzelyurt ve Büyükkonuk Belediye Başkanlarının tavırlarını eleştiren Özkıraç, emekçilerin ve emeği ile geçinenlerin yanında olduklarını söyledi.
“KIB-TEK hepimizin malıdır” diyen Özkıraç, bazı Yönetim Kurulu üyelerine de suçlama ve eleştirilerde bulundu.
Özkıraç, elektriği kesilen bazı bakanlık ve üniversitelerin borçlarını yatırdığını söyleyerek, “Demek ki paranız vardı” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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