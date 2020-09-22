EL-SEN, İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma yaklaşık 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyerek, bakanlığın enerjisini kestiklerini açıkladı.

EL-SEN ve Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Akademisyen Hasan Ulaş Altıok ve EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç basına konuştu.

Konuşmalarda, kuruma borcu olan herkesin borcunu ödemesi gerektiği, kuruma yüksek miktarlarda borcu bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin elektriğinin kesileceği söylenerek, amacın KIB-TEK’e sahip çıkmak olduğu belirtildi.

Özkıraç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruma 2 milyon TL borcu olduğunu, bakanlığın elektriğini kestiklerini açıkladı.



Özkıraç, amaçlarının toplumun öz değeri olan KIB-TEK’i korumak olduğunu söyleyerek, sermayenin ödemediği elektrik borçlarını tahsil edebilmek adına kesintilerin yapıldığını belirtti.Güzelyurt ve Büyükkonuk Belediye Başkanlarının tavırlarını eleştiren Özkıraç, emekçilerin ve emeği ile geçinenlerin yanında olduklarını söyledi.“KIB-TEK hepimizin malıdır” diyen Özkıraç, bazı Yönetim Kurulu üyelerine de suçlama ve eleştirilerde bulundu.Özkıraç, elektriği kesilen bazı bakanlık ve üniversitelerin borçlarını yatırdığını söyleyerek, “Demek ki paranız vardı” dedi.