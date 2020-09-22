Dengeler değişecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Denktaş, “Bitsin artık bu seçimler de kurtulalım. Ben Nisan ayına erteleyelim dediğimde hayır diyenler bugün seçimleri erteleyelim diyor” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Taban adayı olarak görülüyorum. UBP’lilerden ciddi destek görüyorum. Ben de UBP’den ihraç edilmiş, sonra parti kurmuş biriyim. Böyle bir seçim daha yaşanmadı. Onu seçmeyeceksiniz bunu seçeceksiniz diye bir baskı var. Eğer bir oyun vardıysa o da benim adaylığımla bozuldu. Değişik partililerden gelen teklifler var. Sandığa daha önce gitmeyen vatandaşlardan çağrılar var. Halkın bütününü kucaklayan bir yaklaşım göstereceğimi 30 yıllık siyasi hayatımda gösterdim.”

“Başbakan, Kıbrıs sorunu ile ne zaman ilgilendin? Görüşme masasında kiminle neyi konuşacaksın, hangi konuyu biliyorsun? diye soran Denktaş, geçenlerde bir gazetecinin toplu programa davet ettiğini ancak “Başbakanın katılmadığını” söyledi.



Denktaş, “ Müzakere masası başka bir yer. Orada her virgülün arkasında bir tehlike var. Biz bunu babadan öğrendik. Benimle Kıbrıs konusunda kendini aynı kefeye koyacaksın, olmaz böyle bir şey...” dedi.

“Sayın Akıncı bunu götüremez”

Denktaş’ın çizgisine yaklaştılar diye 2017 sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ettiğini söyleyen Denktaş, “Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile oturup ortak hedef belirlemek gerekir. Kıbrıs ve Türkiye’nin bölgede atacağı adımları, birbirimizi ikna ederek gerçekleştirmeliyiz. Türkiye ile kavga ederek olmuyor. Sayın Akıncı bunu götüremez. Garantör ülke olduğu için Türkiye’nin bir çözümünün TBMM tarafından da onaylanması gerekir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım” şeklinde konuştu.

“Babamın genlerini taşıyorum”

“Bütün girişimlerin Rum tarafının Türkiye ile görüştürülmesi için yapıldığını, ancak bizim kabul etmediğimiz bir şeyi hiçbir ülkenin de kabul edemeyeceğinin unutulmaması gerektiğini” söyleyen Denktaş, “Yeni bir Denktaş ile bu sefer askeri değil, ekonomik ve alt yönetim olmama mücadelesini vereceğim. O nedenle bu yola çıktım. 30 yıldır kaybettiğim tek bir seçim yoktur. Halk da bunu görüyor. O genlerin bana geçtiğini görüp destek veriyorlar. Türkiye’nin iradesine saygı duyanlardanım. Benim onlarla problemim yok. Ancak burayla ilgili alınacak bir kararda yanlış görürsem onu da söylerim. İki toplumlu iki kesimli federasyon ile bir yere varmak mümkün değil” dedi.