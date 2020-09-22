Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kamu-İş ve Kamu-Sen’i ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Tatar, Kamu-İş’i ziyaretinde Başkan Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Ersin Tatar Maliye Bakanlığı görevinden itibaren Kamu-İş ile sürekli yakın çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kamu-İş’in çalışma yaşamındaki değerine ve önemine vurgu yapan Tatar, temel hedefin güçlü bir kamu maliyesi ve çalışanlarıyla müreffeh bir KKTC olduğunu belirtti.

Siyasi ve diplomasi yanında Anavatan Türkiye’nin ekonomik ve mali yardımlarının pandemi sürecinde daha da anlamlı olduğuna işaret eden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile maaşlarda kesintileri geri ödedik. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta yeni bir gelecek istiyoruz. Federal çözümde umut kalmamıştır. Türkiye federal çözümün artık mümkün olmadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Alternatifler masaya gelmeli... Konfederal çözüm, AB çatısı altında iki devlet düşünülebilir...” dedi.

Başbakan Tatar, “KKTC devletini yaşatmak ve yüceltmek için bu yola çıktık. Kıbrıs Türk halkı eşitlik temelinde bu adada var olmaya devam edecektir. Bunun için devletimizin ekonomik yapısını güçlü tutmak bizler için hayati önem arz eder” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Alternatifler masaya gelmeli... Konfederal çözüm, AB çatısı altında iki devlet düşünülebilir... BM Güvenlik Konseyi kararları deniyor. Halkımız seçimde bizi seçerek, dünyaya bizim vizyonumuzu da benimsediğini açıkça gösterecektir. Bu durumda dünya da bizi dinlemek zorundadır” görüşünü de dile getirdi.

Vizyonunu Kamu-Sen ile paylaştı



Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak ve seçim vizyonunu paylaşmak için başlattığı ziyaretler kapsamında Kamu-Sen Genel Merkezi’ni de ziyaret etti.Ersin Tatar da, Kamu-Sen ile birlikte geçmişte çalışanların hakkı için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Tatar, “Önemli olan KKTC’nin güçlendirilmesidir ve insanımıza, üretene, çalışana daha fazla refah sunabilmektir. Cumhurbaşkanı adayı olarak, geçmiş çalışmalarımla, tecrübemle, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bunu başarabiliriz” dedi.Pandemi nedeniyle dünya çapında bir ekonomik daralma yaşandığına işaret eden Tatar, buna karşın alınan önlemler ve Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’de maaşların normale döndüğünü anlattı.Vaka sayısının her zaman kontrol altına olduğuna işaret eden Tatar, pandemi ile ekonomiyi aynı paralelde götürmek ve kamu maliyesinin ayakta tutabilmek için çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

“Milli davayı onurla savunuyoruz”

Öte yandan UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; Tatar fırsat buldukça ziyaret etmekten onur duyduğu Sönmezliler Ocağı’nda bir kez daha samimi duygularla karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sönmezliler Ocağı ile aynı milli hassasiyetleri paylaşmakta olduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içerisinde olacağı yeni bir gelecek istediklerini vurguladı.

Başbakan Tatar, “Dr. Küçük’ten, Denktaş’tan, Eroğlu’ndan aldığımız milli varoluş davamızı sürdürmek bizim için bir onur meselesidir. Bu davayı, hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda başarıyla sonuçlandırmak bizlerin görevidir” ifadelerini kullandı.