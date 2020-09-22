Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Tapu Dairesi’ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; Özersay, ziyaret ettiği kamu dairelerindeki çalışanlarla sohbet ederek, çalışanların sıkıntılarını dinledi.

Özersay’a ziyaretlerinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Kudret Özersay, içinde bulunulan zor günlerin toplumsal birliktelikle aşılabileceğini söyleyerek “Bu zor günler geçecek” dedi. Özersay, fedakarlık ve özveriyle çalışan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

TAK’ı çalışmalarından dolayı kutladı

Öte yandan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.



Özersay, ziyareti sırasında ajans çalışanlarıyla sohbet etti.Kudret Özersay, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile de görüştü.Özersay, çalışma mekanı ve zaman açısından özverili bir çalışma yürüten TAK çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da Özersay’a seçimlerde başarılar diledi ve TAK’ın bu süreçte tarafsız ve güvenilir olmayı sürdüreceğini ifade etti.