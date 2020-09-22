‘Bu zor günler geçecek’

banner453

Seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam eden Özersay, gelecek için umutlu konuştu

‘Bu zor günler geçecek’
banner432
banner480

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Tapu Dairesi’ni ziyaret etti.
Yapılan açıklamaya göre; Özersay, ziyaret ettiği kamu dairelerindeki çalışanlarla sohbet ederek, çalışanların sıkıntılarını dinledi. 
Özersay’a ziyaretlerinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti. 
Kudret Özersay, içinde bulunulan zor günlerin toplumsal birliktelikle aşılabileceğini söyleyerek “Bu zor günler geçecek” dedi. Özersay, fedakarlık ve özveriyle çalışan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

TAK’ı çalışmalarından dolayı kutladı
Öte yandan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

banner477
Özersay, ziyareti sırasında ajans çalışanlarıyla sohbet etti.
Kudret Özersay, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile de görüştü.
Özersay, çalışma mekanı ve zaman açısından özverili bir çalışma yürüten TAK çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da Özersay’a seçimlerde başarılar diledi ve TAK’ın bu süreçte tarafsız ve güvenilir olmayı sürdüreceğini ifade etti. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seçim ertelenmeli
Seçim ertelenmeli
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner472

banner460