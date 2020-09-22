Kıbrıs’ta kalıcı çözüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin uzlaşıyla sonuçlanmasının Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümle mümkün olacağını söyledi. Erhürman, bütün dünyanın da bunu görmesi gerektiğini belirtti ve “Bunu dünyaya anlatmamız gerekir” dedi.

Erhürman, BM şemsiyesi altında sürdürülen müzakerelerin sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir çerçevede sonuç verici olabileceğini vurguladı.

CTP lideri Tufan Erhürman, Türkiye’den yayın yapan haber ve yorum platformu Medyascope’un yayınına katılarak soruları yanıtladı.

Medyascope’un Youtube kanalından yayımlanan programda Erhürman 2004 Annan Planı referandumunda Kıbrıslı Türklerin ‘Evet’, Kıbrıslı Rumların ‘Hayır’ dediğini, ancak çözüm çıkmadığını anımsattı.

Erhürman, o dönemde Kıbrıs Rum Meclisi’nin deniz yetki alanlarına ilişkin bir karar aldığını ve bu kararın ardından da çeşitli ülkelerle temasa geçerek, belirli anlaşmalar imzaladığını belirtti.



Kıbrıslı Rumların masada zamanın hep kendi lehlerine işlediği düşüncesiyle davrandığını söyleyen Erhürman, “Kıbrıs’ta çözüme ulaşamamanın nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğu artık aşikâr bir biçimde görülüyor. Kıbrıs Rum tarafı adanın etrafındaki hidrokarbonlar konusunda her defasında Kıbrıs Türk tarafını görmezden gelerek deniz yetki alanları ve hidrokarbonlar konusunda çeşitli anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Baf Hava Üssü’nün kullanılması konusunda da çeşitli milletlerle anlaşmalar imzaladı. Bunların hepsinde bir hukukilik sorunu var” dedi.

“Kararlılığımızı dünyaya anlatamadık”

Kıbrıs Rum tarafının büyük devletleri arkasına almak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile bölgede bir denge kurabileceğini düşündüğünü söyleyen Erhürman, “Bu kadar büyük devletleri bölgede arkanıza almaya çalışmanın sonucu, o büyük devletlerin sizin arkanıza geçmesi değil, önünüze geçmesi oluyor. Ve sizin de söz hakkınız, özne olma kapasiteniz bundan fena halde olumsuz etkileniyor” dedi.

Türkiye’nin Crans Montana’da yapıcı bir şekilde masaya oturduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in siyasi eşitliği mazeret göstererek masadan kalktığını, o dönemde bunu tüm dünyaya anlatmak gerekirken, birtakım tutukluklar yaşandığını ve anlatılamadığını söyledi.

“Kıbrıslı Türkler sadece müzakereci seçmeyecek”

Kıbrıslı Türklerin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece müzakereci seçmediğini söyleyen Erhürman şöyle devam etti:

“Biz burada Cumhurbaşkanı’nı seçiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal önemde bir makam. Çünkü KKTC’nin tanınmamış olmasından dolayı, Cumhurbaşkanlığı BM şemsiyesi altındaki toplum liderliği pozisyonu nedeniyle dışarıya açılan tek siyasi penceremizdir. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlığı makamına yeni stratejimizle 3 fonksiyon yüklüyoruz. Biri, müzakere masasında sonuç odaklı ve ucu açık olmayan müzakere etmemiz. Eş zamanlı olarak Maraş’ta uluslararası hukuk kapsamında açılım, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün bir an önce yürürlüğe girmesi için AB ile doğrudan ilişki, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişlemesi için doğrudan ilişki, sporcularımızın ve sanatçılarımızın dünyayla ilişki kurmasının önünü açacak bir dış politika ve bunlara ek olarak içeride de aktif bir Cumhurbaşkanlığı makamıd