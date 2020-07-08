Öncelik sağlık

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, 2019-2020 hizmet döneminde ana aktiviteyi tamamlayıp, teslim etmenin gururunu yaşıyor.

Dönem Başkanı Servet Karaoğluları, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“İki Etapta gerçekleştirdiğimiz Ana Aktivitemizle Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne Endoskopi Cihazı bağışımızdan sonra, Cerrahi Branş Poliklinik ve Küçük Müdahale Odasını düzenleyerek gerekli olan Bipolar Koter Cihazı, 2 adet Portatif Aspiratör, 6 paket Cerrahi Dikiş Seti, 2 adet Hareketli Cerrahi Tabure v.s., ayrıca Çocuk Servisi için de Otoskop ve Oftalmaskop bağışında bulunarak Sorumlu Hekim Dr.Şebnem Benar ve Dr.Sevgi Öksüz'e teslim ettik. Dönemimiz içerisinde imkanlarımız dahilinde Bölge Halkımızın Kaliteli Sağlık Hizmeti almasına katkı koymaya özen gösterdik. Şifa olması dileğiyle.”