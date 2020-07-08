12 bin TL'lik telefon kayıp

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Arinye Fubara’nın arkadaşından çaldığı 12 bin liralık cep telefonu bulunamadı

12 bin TL'lik telefon kayıp
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Lefkoşa’da kendisini polise şikâyet eden İdris Adewale Lateef’in arabasının anahtarıyla, 12 bin lira değerindeki cep telefonunu çalan Arinye Fubara, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada anahtarın zanlının üzerinde bulunduğu ancak cep telefonunun kayıp olduğu belirtildi.
Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının kendisini şikayet ettiği gerekçesiyle İdris Adewale Lateef’e ait aracın içerisinden iPhone 11 Pro Max marka cep telefonunu ve arabanın anahtarını çaldığını söyledi. Polis, 4 Temmuz’da saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.
Polis, zanlının tasarrufunda çalıntı anahtarın bulunduğunu ancak cep telefonuna ulaşamadıklarını kaydetti.
Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 10:32
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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